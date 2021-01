Un centre de vaccination contre le coronavirus va ouvrir à Maîche

Un centre de vaccination supplémentaire contre le coronavirus ouvrira ses portes mercredi 20 janvier à Maîche dans le Haut-Doubs. Une initiative du maire de Maîche Régis Ligier et du Président de la Communauté de Communes du Pays de Maîche Franck Villemain, ils ont obtenu le feu vert de l'Etat, estimant avoir été "oubliés" dans un premier temps.

Lorsque la liste des centres de vaccination du Doubs a été rendue publique, les élus du secteur de Maîche ont constaté qu’il n’était pas prévu de centre entre Morteau et Montbéliard, soit plus de 70 kilomètres sans un seul site dédié. Ils sont donc monté au créneau.

Eviter les trajets sur les routes hivernales

"Un centre à Maîche était indispensable" estime le maire de Maîche Régis Ligier, , "on n'allait pas _envoyer les personnes de 75 ans faire de longs trajets sur les routes avec la météo hivernale_, on voulait rapprocher le centre de vaccination au plus près des populations". La préfecture du Doubs a donné son feu vert, le centre sera opérationnel à partir du mercredi 20 janvier.

Aucun financement de l'Etat ou de l'ARS

Les élus déplorent toutefois l'absence de soutien financier de l'Etat,car tout cela a un coût. "Il nous faut recruter un agent pour assurer des fonctions de coordination, tenir le standard et assurer la prise des rendez-vous, sans compter la mobilisation de deux agents pour l’entretien ménager quotidien, ainsi que les charges liées à l’occupation de cette salle municipale" explique Régis Ligier, qui estime le coût de fonctionnement "au bas mot à 50.000 euros pour six mois de fonctionnement". Et ce sera sans un seul centime de l'Etat . Le comble: l'ARS (Agence Régionale de Santé) a même demandé à la commune de lui fournir deux ordinateurs portables pour les agents de l'ARS qui travailleront sur le site! "Ca pose quand même quelques questions" ajoute le maire.

Infos pratiques:

Les vaccinations se dérouleront à partir du mercredi 20 janvier à la Salle André Gentit au Pôle Famille, situé 1 rue des Boutons d’Or (Place de la Rasse) à Maîche. Cette salle est bien connue des donneurs de sang puisque c’est là qu’habituellement s’organise la collecte. Le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h.

Les vaccinations se feront uniquement sur rendez-vous, pour cela plusieurs solutions:

Sur le site internet https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/doubs puis choisir Maîche

Par téléphone au 06 28 11 51 17 à partir de lundi 18 janvier aux heures d’ouverture du centre de vaccination

aux heures d’ouverture du centre de vaccination Par courriel : cvc.maiche@mairie-maiche.fr

La vaccination est réservée pour l'instant aux personnes de 75 ans et plus, hors EHPAD, aux professionnels de santé et de l'aide à domicile, et aux sapeurs pompiers.