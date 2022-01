Un centre de vaccination contre le Covid ouvre à Mougins pour les enfants de 5 à 11 ans

Un centre de vaccination contre le Covid dédié aux 5-11 ans a ouvert ses portes ce mercredi à l'Eco-parc de Mougins- Mouans-Sartoux. Il accueille les enfants tous les jours de la semaine en présence d'un pédiatre et d'une infirmière.

En France, environ 175 000 enfants de 5 à 11 ans ont reçu jusqu'à présent une dose de vaccin contre le Covid, soit 3% de la population éligible, selon le ministère de la santé. Hier, un centre de vaccination dédié à cette tranche d'âge a ouvert à l'Eco-parc de Mougins-Mouans-Sartoux, comme il en existe à Cannes, Grasse ou Nice. Une cinquantaine d'enfants sont venus en famille se faire piquer, en présence d'un pédiatre et d'une infirmière. Le ministère souhaite que 90% des centres de vaccination soient dotés de doses pédiatriques avec une équipe dédiée.

A Mougins, on propose aux enfants le vaccin Pfizer, une dose pédiatrique trois fois moins dosée que pour un adulte.

Reportage Copier

"Le bénéfice est pour eux et pour la collectivité"

Une maman de deux enfants de 7 et 11 ans témoigne au micro de France Bleu Azur, elle a été rassurée par l'autorisation de la Haute autorité de santé à vacciner les enfants : "c'est vrai que le risque pour les enfants de faire une forme grave de covid est faible mais il y a quand même un bénéfice de la vaccination pour les enfants et un bénéfice collectif, ils protègent les autres."

Le centre accueille tous les 5-11 ans, ceux qui sont fragiles ou qui ont des proches à risque mais aussi les enfants dont les parents "préfèrent qu'ils soient vaccinés, car les cas augmentent beaucoup avec le variant Omicron, et les vacances scolaires de février arrivent, certains vont être en contact avec les grands-parents" constate Nicolas Lefèvre, coordinateur du centre de vaccination de Mougins.

Un accueil spécifique pour les petits

Le pédiatre Patrick Mansueti met les enfants à l'aise, leur propose des devinettes, des pliages pour leur occuper l'esprit et ne pas les inquiéter avant la piqûre. Il discute avec eux de l'intérêt de ce vaccin, leur demande s'ils sont d'accord, et les met en confiance. Une infirmière l'accompagne qui pique avec une aiguille plus petite que pour les adultes, elle demande à l'enfant s'il est droitier ou gaucher, pour ne pas piquer dans le bras avec lequel il écrit.

témoignages de familles Copier

Si les enfants ont été cas contacts les mois précédents la vaccination, on vérifie avant de les piquer s'ils ont des anticorps, à l'aide d'une petite piqûre au bout du doigt, car ils ont pu être asymptomatiques au Covid mais le contracter. S'ils ont des anticorps, il faudra attendre avant de les faire vacciner.

Le centre de vaccination pour les enfants de Mougins à l'Ecoparc est ouvert de 8h30 à 12h25 et de 13h à 17H du lundi au vendredi.