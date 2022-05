Un Centre du Sommeil ouvre dans les Landes " L'idée ce n'est pas de venir dormir"

Depuis un mois, insomniaques, ronfleurs, ou narcoleptiques défilent dans la salle d'attente de la clinique des Landes. En cause, l'installation du Centre du Sommeil de Mont-de-Marsan. Nouvelle unité de l'hôpital Lainé, fondée en collaboration avec la start-up française Bioserenity et dont l'équipe est accueillie dans les locaux de la clinique des Landes, le Centre du Sommeil propose aux landais souffrant de troubles du sommeil un diagnostic, un traitement, et son suivi proche de leur lieux de résidence.

D'après le docteur Basile Ondze, chef du service de neurologie du CHI, au moins 10% des Landais souffrent d'un problème de sommeil, soit 13 507 personnes sur 409 325 habitants.

"L'idée ça n'est pas de juste venir dormir."

Loin du cliché des cures de sommeil à base médicamenteuse, ici, et le docteur Onzde insiste sur ce point " on ne donne pas de cacher pour s'endormir". Le patient est d'abord reçu pour une consultation avant d'être ou non hospitalisé pour une à deux nuits. Un court séjour pendant les nuits duquel le patient est équipé d'électrodes et filmé afin de relever les données de son sommeil. C'est à partir de ces informations qu'un traitement est ensuite mis en place. L'idée n'est donc pas juste de dormir.

Face à la demande le centre envisage déjà d'augmenter à six le nombre de lits et recrute afin de pouvoir proposer très vite deux sessions de soins : une du lundi au mercredi et une seconde du mercredi au vendredi.

Vous pouvez dés à présent prendre rendez-vous pour une consultation via la plateforme Doctolib.