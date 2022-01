Le centre éphémère de vaccination de Carrefour-Etoile à Nîmes fait le plein

Un centre éphémère de vaccination anti-Covid au centre commercial Carrefour-Etoile de Nîmes. Un centre sans rendez-vous animé par les Pompiers du Gard et ouvert pour 3 jours : jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 janvier. Une initiative de la préfecture et de l'ARS pour faciliter la vaccination.

"Je viens faire mes courses donc c'est bien pratique" dit Carmen. "Moi je suis venu ici essentiellement parce que j'ai besoin de Pfizer et qu'on a apparemment un peu de mal à trouver du Pfizer ailleurs" explique Harold. Et il n'est pas le seul à vouloir uniquement ce vaccin. Sylvie aussi est venue, mais à reculons : "Je me fais vacciner aujourd'hui parce que mon passe sanitaire n'est plus valable et que ma vie est finie. Sans ce passe, c'est une mort sociale. Et je suis scandalisée par les agissements de ce gouvernement." Mais c'est Djamila qui résume le mieux la tonalité générale : "C'est rapide. C'est sans rendez-vous. Là je travaillais, j'ai quitté mon poste de travail et ils m'ont reçue de suite, ça nous incite à nous vacciner dans l'immédiat. C'est super."

Un centre ouvert dans une galerie commerciale par les pompiers du Gard. Des pompiers à l'accueil, des infirmières et des infirmiers pompiers pour pousser la seringue et aussi un médecin pompier pour la consultation. A la tête de cette équipe, le capitaine Philippe Canizares est satisfait du travail accompli : "C'est sans rendez-vous, il n'y a que Pfizer, le parking est tout à côté et gratuit... c'est super, on n'arrête pas. Le premier jour on avait tablé sur 40 à 60 vaccins, on en a fait 86. Ce matin [vendredi 21], on devait commencer à 9 heures, des gens sont venus nous voir à neuf heures moins le quart juste avant de partir travailler donc on a commencé à neuf heures moins dix... c'est parfait." Et l'homme est heureux, avec son équipe il fait œuvre utile.

Un centre éphémère ouvert seulement 3 jours. Le Gard compte plusieurs de ces centres "éphémères" ouverts très peu de temps pour répondre à un besoin précis : un petit village, une population peu mobile, une population éloignée d'internet ne pouvant prendre rendez-vous en ligne, un lieu de grand passage comme cette galerie commerciale nîmoise. Une initiative qui se renouvellera précise Patrice Perrin, chef du service de la Sécurité Civile à la préfecture du Gard : "Dès ce soir [vendredi] nous aurons un dialogue avec les pompiers et l'ARS pour faire d'autres opérations d'"aller vers". Pour essayer de convaincre aussi ceux qui ne sont pas vaccinés. Après il y a la mise en œuvre du passe vaccinal et tous ceux qui se vaccineraient avant le 15 février auront ce passe vaccinal même s'ils n'ont qu'une dose puisqu'alors ils seront entrés dans une démarche de vaccination."

Ce centre est ouvert de 9 heures à 19 heures jusqu'au samedi 22 janvier. Les pompiers proposent uniquement du Pfizer. Un centre ouvert à tous, même pour une première vaccination. Il suffit d'avoir sa carte vitale.