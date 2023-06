Un centre flambant neuf dédié à l'enfance, à la jeunesse et à la culture à Renazé

Il n'y a pas qu'à Laval, Mayenne ou Château-Gontier-sur-Mayenne que ça bouge pour les enfants, les ados, leurs familles. La preuve dans le Pays de Craon avec l'ouverture au public de l'Espace Crescendo à Renazé "conçu pour des parents, des futurs parents, des enfants de tous âges de la petite enfance à l’adolescence et des amateurs de pratiques artistiques" explique la collectivité dans un communiqué.

Ce centre, de 600 m2, comprend une crèche, un accueil de loisirs, un espace jeunesse et un établissement d’enseignements artistiques et "incarne la volonté de la Communauté de Communes du Pays de Craon de fournir des services de qualité à l’ensemble de ses communes membres. Ce pôle porte une symbolique forte en offrant aux enfants at aux artistes amateurs un environnement propice à leur épanouissement, à leur construction et à leur apprentissage".

Pour découvrir ce lieu unique dans ce coin du département, une journée "portes ouvertes" est programmée le samedi 10 juin de 9h30 à 11h au 11 rue du Fresne à Renazé.