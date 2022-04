Deux nouveaux médecins pour lutter contre les déserts médicaux à Brive-La-Gaillarde

" Aucun médecin ne veut me prendre... C'est hallucinant. A 56 ans, Véronique doit consulter un médecin généraliste de toute urgence, mais à Brive-La-Gaillarde, ils sont devenus une denrée rare. Alors qu'ils étaient encore 74 il y a trois ans, ils ne sont désormais plus que 49 en 2022.

Je n'ai pas voulu abandonner mes patients

Cette dégringolade de 30% de médecins en moins, est notamment liée à un fort départ à la retraite dans les quartiers Chapelier, u Rivet ou encore Tujac. " Je n'ai pas voulu abandonner mes patients." En décembre, le Docteur Olivier avait lui aussi rangé sa blouse mais face à la détresse de son secteur, il est revenu sur sa décision. "Alors j'ai dit à M. Le Maire que j'étais d'accord pour reprendre après quelques mois de repos, car j'étais un peu en saturation."

Réponse de la mairie

Une décision impulsée par l'initiative de la mairie de former un partenariat avec la Mutualité français et l'ARS. Grâce à ce dernier, les médecins peuvent travailler pour un centre de santé en libéral, en tant que salarié.

"On a essayé de mettre en place des dispositifs permettant aux médecins de retrouver l'essence de leur profession... Pendant que nous, on s'occupe de la partie gestion" explique Frédéric Soulier, maire de Brive. "

"Je savais que je reviendrai car les besoins sont trop forts", affirme le Docteur Desbrest. "Le salariat me paraît un bon compromis." © Radio France - Salomé Pineda

À l'occasion, un nouveau centre de santé, a été inauguré le 12 avril, sur la place d'Arcade, dans le quartier Ouest de Rivet. Un soulagement pour le Docteur Desbrest, venu lui aussi prêter main forte. "Ce salariat me convient bien finalement parce que je suis déchargé de toutes ces activités annexes qui polluaient mon activité médicale." Aussi, la location de ce cabinet assurée par Brive Habitat, ne s'élève pas à plus de 250-300 € par mois.

Une nécessité de relève

Mais la Ville comme les deux docteurs du cabinet en ont conscience, cette solution n'est que provisoire. Alors qu'ici un médecin sur trois a plus de 60 ans, une nécessité de relève d'une nouvelle génération s'impose. "De notre époque, on ne se posait pas la question, nous enseignait que choisir cette voix, c'était le sacerdos, qu'on devait être prêts à tout sacrifier pour exercer cette profession", sejustifie le Docteur Desbrest. "Aujourd'hui, les moeurs changent, et les jeunes médecins ont besoin d'une vie à côté, ils ne sont plus prêts à faire du 70 H par semaine..." Le cercle devient alors vicieux, puisque moins les médecins seront nombreux plus la charge de travail sera conséquente.

Alors pour inverser cette tendance et encourager les jeunes à venir s'installer à Brive, la ville organise depuis quelques mois des groupes de travail avec des étudiants à qui ils garantissent des aides à l'investissement, s'ils viennent vivre en Corrèze.