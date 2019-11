Un Centre Provisoire d'Hébergement pour les migrants ouvre en Corrèze

Corrèze, France

C'est l'après CADA en quelque sorte, les Centres d'Accueil pour Demandeurs d'Asile. Les Centres Provisoires d'Hébergement permettent d'accueillir ceux qui ont justement obtenu l'asile, mais qui ne peuvent pas tout de suite intégrer un logement autonome, faute d'emploi la plupart du temps mais aussi parce qu'ils ne connaissent pas du tout le Français, ou parfois pour des questions de santé ou autres. La Corrèze n'avait pas le sien. C'est chose réparée puisque le CPH de la Corrèze a ouvert le 1er octobre.

11 places pour des femmes victimes de violence

En Corrèze le CPH propose 45 places en appartements diffus en colocation ou non. Il y a 16 places à Tulle, 6 à Laguenne et 23 à Ussel. Des territoires qui offrent des possibilités d'emplois à ces personnes. Pour le ROC, l'association gestionnaire du centre, c'est aussi la possibilité de travailler avec d'autres associations partenaires avec lesquelles elle a l'habitude d’œuvrer puisqu'elle dispose de nombreuses autres structures d'accueil dans ces secteurs. C'est le cas en particulier pour l'apprentissage du Français. Les migrants sont accueillis en CPH pour une période allant de 9 à 12 mois et bénéficient d'un accompagnement social. Le CPH de la Corrèze a en outre une spécificité puisqu'il réserve 11 de ses 45 places, toutes situées à Tulle, à des femmes ayant subies des violences ou victimes de la traite d'êtres humains

50 places en Haute-Vienne

Ce CPH de la Corrèze renforce en quelque sorte le dispositif d'accueil des migrants dans le département qui dispose désormais d'un panel global de structures avec un Centre d'Accueil et d'Orientation, géré également par le ROC, premier niveau de l'accueil des réfugiés, qui offre des hébergements notamment à Tulle, à Allassac, à Ussel ou encore au centre AFPA d'Egletons. Il compte aussi 3 CADA à Tulle, Meymac et Peyrelevade. La Haute-Vienne dispose elle aussi d'un schéma global pour l'accueil des migrants avec un CAO, trois CADA et un UDA pour l'accueil d'urgence, ce qui fait déjà plus de 300 places. Elle a ouvert également son CPH en 2018, dont la gestion est confiée à l'association ARSL (Association Réinsertion Sociale du Limousin) qui dispose de 50 places, 24 au centre AFPA Babylone de Limoges, pour des hommes seuls, et 26 en appartements pour des familles dans plusieurs communes comme Saint-Junien, Le Palais-Sur-Vienne ou encore Ambazac.