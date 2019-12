Un cercle de silence à Dijon pour la Journée internationale des droits de l'Homme

Ce 10 décembre est la journée internationale des droits de l'Homme. A Dijon, plusieurs organisations et associations se rassemblent pour rendre hommage aux personnes mortes et disparues aux frontières de l'Europe.

Dijon, France

C'est la journée internationale des droits de l'Homme. A cette occasion, un rassemblement et un cercle de silence sont prévus de 16 à 19 heures place Notre-Dame à Dijon. Plusieurs organisations et associations de défense des droits humains donnent rendez-vous pour rendre hommage au morts et aux disparus aux portes de l'Europe.

17.306 morts aux portes de l'Europe

Les organisations dénoncent aggravation de la situation des demandeurs d'asile et des migrants. Des associations qui réclament le respect de leurs droits fondamentaux.

A partir de 17 heures, un hommage sera rendu aux 17.306 morts aux frontières de l'Europe. Puis un rassemblement est prévu place Notre-Dame à Dijon ainsi qu'un cercle de silence à partir de 18 heures.