Un chalet pour contrôler la prolifération de chats errants installé à Villeneuve-lès-Béziers

L'implication de Villeneuve-lès-Béziers pour stopper la prolifération des chats pourrait inspirer d'autres communes dans l’Hérault. La mairie vient de faire installer un Chatipi. Autrement dit, un chalet en bois. Les chats errants sont identifiés et stérilisés avant d'être relâchés.

Il y aurait en France 11 millions de chats errants. Et une minette avec ses chatons, c'est quasiment 10.000 chats supplémentaires en l'espace de sept ans. L'errance et le développement des félins ne sont pas pris à la légère par la mairie de Villeneuve-lès-Béziers (Hérault). Afin de limiter la prolifération des félins la ville vient d'installer un Chatipi à proximité du stade de football, à l’angle de la rue des Pâquerettes et de la rue des Lilas.

Il s'agit d'un chalet en bois, avec tout le confort nécessaire à l'intérieur, pour que les chats sauvages puissent se protéger du froid. Sur place, les animaux peuvent s'y nourrir. Mais ce projet est avant tout l'occasion de contrôler la prolifération. Dans ce quartier, une quinzaine d'animaux a été identifié. Ils ont tous été identifiés et stérilisés.

Le premier chatipi de l'Hérault, installé à Villeneuve-lès-Béziers © Radio France - Stefane Pocher

Les chats sont souvent responsables de problèmes sanitaires, de nuisances aux riverains, de menaces pour la biodiversité

Villeneuve-lès-Béziers est la première commune de l’Hérault à mettre en place ce Chapiti, la troisième en Occitanie (dont deux dans l'Aude), à avoir mis en place un tel projet.

La diminution des reproductions incontrôlées des félins relève de la compétence des maires des communes concernées. L’article L.211-27 du code rural et de la pêche leur offre en effet la possibilité de faire capturer les chats non identifiés, puis de les relâcher sur le lieu de la capture, après avoir fait procéder à leur stérilisation et identification.

La lutte contre l'errance des chats était un des arguments de campagne de la nouvelle municipalité, en partenariat avec l’association villeneuvoise Adopt’1Pet et One Voice, association qui milite dans le monde entier pour la défense des animaux.

Dans le quartier, une quinzaine de bêtes identifiée sur la centaine de chats errants que compte Villeneuve-lès-Béziers

''L'objectif est à la fois de protéger ces animaux, de leur venir en aide, mais aussi de les soigner et, quand c'est possible, de les faire adopter'' précise Marie Loyez, conseillère municipale en charge de la cause animale. Tous les chats errants du quartier intégrant le chalet ont été stérilisés, identifiés et testés.

Ce chatipi permet de donner un lieu officiel au nourrissage. ''Le nourrissage sauvage pose un vrai problème dans bon nombre de communes en France" explique Justine Audemar, chargée du développement des Chapitis dans le sud de la France

Marie Loyez, conseillère municipale en charge de la cause animale Copier

Un programme en développement dans une vingtaine de commune

Sept projets ont déjà abouti en France, mais le programme est en développement dans une vingtaine de commune. One Voice, qui a inventé le concept Chatipi, fournit le chalet et prend en charge les frais vétérinaires (stérilisation, identification, tests). De son côté, la mairie met à disposition l'espace dédié pendant au moins cinq ans. Les bénévoles d’Adopt’1pet s’occupent quotidiennement du nourrissage, des soins et de la propreté des lieux.

Justine Audemar, de l'association One Voice Copier

Un chat sur deux en France n’est toujours pas identifié

Pour rappel, l’abandon est considéré par le code pénal comme un acte de cruauté (article 521-1), au même titre que la maltraitance, et donc puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. D’autre part, l’identification des animaux domestiques (chats, chien, furets) est obligatoire en France et ce "préalablement à leur cession à titre gratuit ou onéreux" précise la législation.

Depuis janvier 2020, il vous coûtera ainsi 135 euros d’amende si votre chat n’est pas identifié. Tracer son animal (tatouage et/ou puce électronique), c’est œuvrer à sa protection. Cela permet d’assurer son suivi sanitaire et de lui donner toutes les chances d’être retrouvé en cas de vol, de fugue ou de capture.

Alors que l’identification est le moyen le plus sûr d’être contacté rapidement, un chat sur deux en France n’est toujours pas identifié.

