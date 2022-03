Un Châlonnais court 21 kilomètres par jour pour sensibiliser à l'autisme

Pendant tout le mois de mars, Willy Guérin, père d'un enfant autiste et président de l'association "les champions des bulles bleues", va courir l'équivalent d'un semi-marathon tous les jours à Châlons-en-Champagne pour sensibiliser à ce trouble neuro-développemental.

Jogging, polaire et basket aux pieds, Willy Guérin est déjà tout équipé pour commencer son défi du mois de mars. Ce père d'un enfant autiste a décidé de courir tous les jours l'équivalent d'un semi-marathon, soit 21 kilomètres. Sur son dos : un drapeau bleu qui attire le regard.

Dessus est inscrit le nom de l'association qu'il préside "Les champions des bulles bleues", y figure également une photo de son fils. "Le drapeau interroge les passants et à force de me voir courir avec, beaucoup de personnes viennent me parler", explique Willy.

C'est alors l'occasion pour lui d'expliquer sa démarche. S'il parcourt ainsi le territoire local, c'est pour sensibiliser sur l'autisme. " Il faut être franc, quand vous interrogez les gens, ils connaissent le mot mais en réalité à quoi ça correspond, là il y a du travail à faire."

Un exemple, la notion d'appartenance "très compliquée" pour les autistes, explique Willy. Il en veut pour preuve sa propre expérience : "Mon fils est passionné par les téléphones, les tablettes, j'ai mis quatre ans pour lui faire comprendre qu'il devait arrêter d'aller prendre les téléphones des gens, parce que même dans la rue, il fallait qu'il aille toucher les téléphones."

Désormais, il se félicite des progrès qui ont été fait. "J'emmène toujours mon fils partout et à force, les Châlonnais se sont habitués. Même quand il fait ses crises, ils ne le trouvent plus étranges". Un soulagement pour Willy, qui note tout de même une prise de conscience assez lente dans certains milieux. "Même dans la santé, au niveau des dentistes par exemple, c'est l'enfer. Souvent, ils ne veulent pas soigner [les enfants autistes] parce qu'ils bougent dans tous les sens alors ils ne avent pas comment s'y prendre".

Un combat aussi sur les réseaux sociaux

Alors pour lui, il doit continuer son travail de sensibilisation, qui passe notamment par les réseaux sociaux. Ce mois-ci par exemple, il lance un autre défi en parallèle de son défi sportif : publier chaque jour un post pour expliquer les troubles autistiques. "On va essayer aussi d'avoir des témoignages parce que pour comprendre l'autisme ou d'autres troubles, il faut le faire vivre".

Sur Facebook, sa page est suivie par plus de 9000 abonnés. Un soutien qui le pousse à continuer : "Au départ c'était mon fils qui me donnait des ailes et maintenant c'est nous tous", confie-t-il.

Er prochain rendez-vous, le 2 avril, date de la journée mondiale de l'autisme, pour laquelle il parcourra 170 kilomètres à pieds afin de rejoindre Paris.