Un champion de 90 ans au concours de taille de la vigne dans les Pyrénées-Orientales

Les coups de sécateurs fusent ce samedi matin dans une parcelle de vigne à Nyls, au sud-ouest de Perpignan. Une cinquantaine de participants, viticulteurs, salariés ou exploitants, ont participé à la 50e édition du concours départemental de taille de la vigne.

Et le champion au classement général n'est autre que Paco Fibla, 90 ans, le premier vainqueur lors de la création du concours en 1972 !

Une première pour certains jeunes

Parmi les participants, quelques jeunes, dans la catégorie moins de 21 ans. "Je suis en train de tailler en gobelet, c'est un peu difficile, j'ai appris sur le tas, j'essaye de faire de mon mieux !", explique Chloé, 18 ans. Cette élève du lycée agricole de Rivesaltes participe pour la première fois, après proposition d'un de ses professeurs, Olivier Tailhan. "Dans le cadre de leur formation ils ont un module spécialisé 'taille de la vigne', puisque c'est une spécialité de la région, explique-t-il. Vu leur niveau qui est tout à fait remarquable chaque année, forcément la participation au concours s'imposait pour les meilleurs.

Cette année, moins de dix jeunes participaient, un phénomène à l'image de la dynamique du monde agricole pour cet enseignant : "Il y a quelques années on avait un nombre majoritaire de fils et filles d'exploitants, et d'année en année ça se raréfie".

Lorenzo, 13 ans, participe pour la première fois. © Radio France - Mélanie Juvé

Un travail minutieux

Le jury délibère dans un second temps en fonction de plusieurs critères définis comme la qualité de la taille ou l'équilibre de la souche. "Ici on pratique la taille dite en gobelet, traditionnelle du Pays Catalan, c'est un travail très minutieux, chaque coup de sécateur est un choix ! explique Gérard Manzanarès, président du Foyer rural de Tresserre, membre organisateur. L'objectif final c'est que la souche soit hyper bien équilibrée, ici une taille courte à deux yeux, éliminer les rejets, couper les bois morts, tenir compte des vents dominants, et garder un certain nombre de coursons."

La taille doit être précise, mesurée. © Radio France - Mélanie Juvé

Certains optent pour le sécateur électrique ! © Radio France - Mélanie Juvé

