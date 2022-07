Un champion olympique lance une cagnotte pour reconstruire un dojo en Dordogne après les intempéries

Le dojo de Ribérac comme tous les bâtiments municipaux, les maisons et les entreprises ont été très durement touchés par les intempéries du lundi 20 janvier dernier. Ces violents orages de grêle ont touché 46 communes du nord-ouest de la Dordogne. Pour aider le dojo de Ribérac, le champion olympique Guillaume Chaine a lancé une cagnotte en ligne ce mardi 28 juin.

Le président du club de judo de Ribérac est encore sous le choc des dégâts. Avec la crise sanitaire, le club était descendu à 30 licenciés avant de remonter à 65 membres. Avec les intempéries, le dojo est inutilisable en l'état explique le président Rémy Drouot : "j'ai le dojo sous les yeux, tout est dévasté et cela fait plus de 20 ans que j'y suis".

Guillaume Chaine a été sensible à la situation du club. Le judoka n'est pas originaire de Dordogne mais ses parents vivent à Saint-Astier et connaissent le dojo de Ribérac. "Je connais la difficulté pour les clubs [...] je sais que les assurances sont pointilleuses dans leurs contrats et j'ai deux judokates de l'équipe de France qui ont répondu à cet appel" explique Guillaume Chaine. Rémy Drouot est ému : "je trouve ça magnifique, lancer ça à niveau national qu'est ce que cela peut faire plaisir, qu'est ce que cela réconforte. C'est comme les gens qui nous proposent de nous prêter des salles, on ne peut que les remercier"