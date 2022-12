Un chanoine et un noble découverts dans les sarcophages de Notre-Dame de Paris après leur fouille à Toulouse

Au centre de la salle de conférence de presse, les deux sarcophages trônent l'un à côté de l'autre. Deux coffres gris, de près de 200 kilos, de la forme des corps qu'ils renferment. Sur l'un d'eux on peut voir une plaque gris foncé, c'est grâce à elle que le premier défunt a été identifié. Eric Crubézi est professeur d'anthropobiologie à l'Université Paul Sabatier, il a travaillé sur ces premiers prélèvements : "il s'agit du chanoine Antoine de la Porte, qui est décédé en 1710 à l'âge de 83 ans."

Le second défunt reste inconnu

Ce riche prélat est souvent mentionné dans des textes historiques. C'est en revanche moins évident pour l'autre cercueil comme l'explique Eric Crubézi : "c'est un inconnu, c'est un sujet qui décède entre 25 et 40 ans. Il décède vraisemblablement d'une méningite chronique tuberculeuse. Il semblerait que c'est un homme qui a fait du cheval de manière assidu dès son plus jeune âge, les os de son bassin en attestent."

Le chanoine Antoine de la Porte est mort le 24 décembre 1710 à l'âge de 83 ans comme indiqué sur l'épitaphe sur le cercueil © Radio France - Alexandra Lagarde

Un inconnu dont le profil commence tout de même à bien se préciser, notamment grâce aux premières analyses après plus de 200 prélèvements dans les cercueils. Ces derniers ont été faits avec des techniques classiques en imageries mais aussi d'autres totalement novatrices, comme la fluorescence sous ultraviolets. "On a essayé de voir des restes biologiques qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. On a retrouvé par exemple des poils de moustache et de barbe, du tartre sur les dents aussi", comme l'explique l'anthropobiologiste Eric Crubézi.

Etudier les corps pour mieux comprendre l'époque moderne

Rien d'anecdotique néanmoins dans l'étude de ces détails physiques. Bien au contraire selon Christophe Besnier, responsable de recherches archéologiques à l'INRAP "c'est aussi une photographie d'une vie un peu élitaire parisienne à l'époque moderne. On va comparer le chanoine à des hommes de son époque et voir s'il est représentatif ou non de son époque, de son milieu social."

L'ouverture des cercueils ainsi que l'intégralité des prélèvements ont été faits à l'institut médico-légal du CHU de Toulouse car c'est dans la ville rose déjà qu'une équipe de chercheurs avait étudié un sarcophage en plomb qui contenait le corps de Louise de Quengo. Leur connaissance du sujet a donc primé.

Des chercheurs de la France entière doivent à présent travailler sur les prélèvements effectués à Toulouse. Il faudra encore attendre quelques mois pour avoir les résultats de la datation du cercueil de l'inconnu.