Un chant venu de Marseille devient viral en Iran

C'est l'histoire d'un chant venu de Marseille, qui redonne un peu de réconfort aux femmes Iraniennes.

Il y a quelques semaines, Tutte Quante, un chœur de femmes a repris un chant des étudiants de Téhéran. Ca s'appelle "Debout pour les femmes, la vie et la liberté".

ⓘ Publicité

Une des élèves de la responsable de la formation marseillaise avait d'abord entendu ce chant entonné par des étudiants de Téhéran. "Elle me l'a envoyé en me disant, regarde comme c'est beau, raconte Lise Massal. Ca me disait bien de le reprendre, mais en nous filmant pour donner un message de soutien aux iraniens."

L'auteur du chant reste tenu secret

En quelques jours, la vidéo a été vue sur les réseaux sociaux des dizaines de milliers de fois, notamment en Iran. Même l'auteur du texte entend quelques jours plus tard ces marseillaises. "Il m'a contacté me dire qu'il avait écrit ce chant, dit Lise Massal. Je ne peux pas le nommer pour des raisons de sécurité. Mais il m'a dit qu'il était très touché".

Les marseillaises n'espèrent qu'une chose maintenant : qu'on n'oublie pas ce peuple en grand danger.