Un chanteur mayennais en première partie des Vieilles Canailles

Sébastien Rousselet, originaire de Bierné, et son groupe pop-électro Babel se produiront sur la même scène que le trio de stars, Hallyday-Dutronc-Mitchell. C'est ce samedi 10 juin, la première date de la tournée des Vieilles Canailles.

Quelle magnifique occasion de se faire connaître du grand public ! Babel va en effet jouer devant des dizaines de milliers de spectateurs au Grand Stade de Lille. Juste avant les Vieilles Canailles, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. C'est le producteur de ces trois artistes populaires qui a entendu parler de Sébastien Rousselet et de son groupe. Il a écouté, il a adoré.

Un concert de quelques minutes devant 30.000 spectateurs

Il a, ensuite, contacté le chanteur mayennais pour lui proposer la première partie du trio ce samedi 10 juin. Sébastien Rousselet ne pouvait pas refuser une telle opportunité : "C'est un peu des mythes vivants. Tu passes de l'autre côté de la barrière. C'est un peu comme si des statues du Musée Grévin se mettaient à chanter. C'est vachement d'impatience, de curiosité et de fierté. C'est surtout le contexte dans lequel ça va se passer car on va se produire devant 30.000 personnes qui attendent de les voir eux. Donc nous on a une bonne petite pression".

Après les Vieilles Canailles, Sébastien Rousselet et Babel enchaineront avec un autre concert de grande dimension. Ce sera mardi 14 juin aux 24 Heures du Mans.