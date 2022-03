PHOTOS - Un chantier d'envergure sur les allées Paul Riquet à Béziers

13 millions d'euros sont investis par la ville de Béziers pour rénover les allées Paul Riquet. Les travaux qui ont débuté en janvier 2022 doivent durer jusqu'à la fin du premier semestre 2023. Une pause dans le chantier est prévue cet été et à Noël pour rendre l'espace aux commerçants et estivants.

Depuis le début du mois de janvier, de nombreux engins de travaux publics ont envahi une partie des allées Paul Riquet à Béziers. Un chantier d'envergure est mené par la ville. Pour l'instant, seule la partie haute des Allées entre le Théâtre et la statue Paul-Riquet est rénovée. L'ancien enrobé foncé endommagé au fil du temps a été enlevé par la vingtaine de salariés présents quotidiennement depuis deux mois. Des pavés de calcaire de comblanchiens sont posés au centre des allées.

Travaux Allées Paul Riquet Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Entre les arbres, du béton bouchardé beaucoup plus lumineux sera posé. Les matériaux utilisés sont exactement les mêmes que ceux de la place Jean Jaurès, rénovée au cours du premier mandat de Robert Ménard. La ville a fait d'ailleurs appel au même paysagiste.

Le parvis du théâtre est rénové et rabaissé comme il l'était au début du 20e siècle. Les marches on été remplacés par un matériau plus nuancé avec du basalte de Bouzentes.

Illustration des Allées Riquet à Béziers après travaux © Radio France - Ville de Béziers

Les réseaux d'eau et d'électricité sont revus.

Les lampadaires existants sont récupérés, puis rénovés avant d'être réinstallés sur un des côtés des allées. Le bas de la promenade qui était dépourvu d'éclairage sera équipé. L'allée centrale sera en revanche dotée d'un équipement plus contemporain.

La structure au sol des allées est renforcée afin de pouvoir accueillir des camions à l'occasion des festivités (comme la fête foraine) sans endommager les allées comme c'était le cas actuellement.

Allées Paul Riquet à Béziers au début du XXe siècle © Radio France - Ville de Béziers

Le chantier doit durer jusqu'au premier semestre 2023. L'objectif est de libérer l'espace en juin prochain pour que les animations prévues cet été puissent se tenir. Les travaux reprendront ensuite en septembre 2022 de l'autre côté de la statue, jusqu'au plateau des poètes en contrebas.

Une pause est envisagée en décembre. Le chantier reprendra après les illuminations de Noël. Cette fois, les voiries seront rénovées de part et d'autre des allées. L'investissement s'élève à 13 millions d'euros.

Six entreprises ont été mandatées.

Illustration des Allées Riquet à Béziers après travaux © Radio France - Ville de Béziers

Théâtre de Béziers au début du XXe siècle - Ville de Béziers

