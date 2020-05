Un chantier pour protéger le sommet du Ventoux

Le sommet du Ventoux est en chantier pour un an. Les voitures ne pourront plus accéder au sommet du Ventoux. L'esplanade sera réservée aux piétons et cyclistes. Des escaliers et sentiers guideront les touristes pour protéger le pierrier du Ventoux.

Le sommet du Ventoux est en travaux. Stationnement et passage au sommet sont interdits jusqu'au mois d'octobre. Le chantier de 3 millions et demi d'euros a commencé la dernière semaine d'avril 2020 pour chasser les voitures du sommet et donner la priorité aux piétons et aux cyclistes.

700.000 personnes se croisent chaque année au sommet du Géant de Provence. Avec la création du Parc Naturel régional du Ventoux, il fallait aménager ce symbole. Au printemps prochain, seulement les piétons et les cyclistes auront accès à l'esplanade au pied de la tour. Les voitures passeront juste en dessous. Chacun pourra donc se prendre tranquillement en photo devant le panneau du sommet. Les cyclistes , c'est seulement 20% de l'affluence la-haut.

Stationnement sauvage interdit et escaliers pour protéger le pierrier

Pour ceux qui montent en voiture, un parking gratuit sera aménagé vers le restaurant en contrebas. Le stationnement sauvage sera interdit et contrôlé. Pour protéger le pierrier du sommet et surtout éviter que les touristes bougent les pierres, écrasent des fleurs protégées, des escaliers seront aménagés. Le sommet sera nettoyé et un sentier sera tracé pour mieux connaitre la flore mais aussi la géologie unique du Ventoux, ce sera le "sentier des pierres qui parlent" sur la crête à l'est. Le chantier s'étend jusqu'au printemps 2021 entre le col des Tempêtes et le radôme. Aucune voiture ne passe entre le chalet Reynard et le Mont Serein. Les cyclistes et les randonneurs pourront se faufiler. Attention tout de même, c'est une traversée de chantier.

Le sommet du Ventoux en 2020 - Conseil départemental 84