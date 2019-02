Un chantier qui dure, qui dure, une absence de commerces : l'exaspération des habitants de La Bastide à Limoges

Le quartier de La Bastide, à Limoges, est en train de changer de visage. C'est une immense opération de rénovation urbaine entamée il y a deux ans. Le bureau de poste a rouvert ses portes, un local moderne et fonctionnel. Cela dit, les habitants se montrent de plus en plus impatients.

La Bastide, Limoges, France

Les travaux ne sont toujours pas terminés. Un lifting à 48 millions d'euros. Il y a des panneaux "déviation" ici et là, des grilles interdisent l'accès à certains lieux où des ouvriers donnent un coup de peinture, manient des foreuses, des goudronneuses : "ça dure depuis trop longtemps, on n'en peut plus. Mais ça va être bien. Il y a du bruit de 8h à 18h. On ferme les fenêtres. Il faut être patient comme on dit" témoigne un habitant.

Dans le quartier La Bastide à Limoges © Radio France

Les nuisances sonores, ça c'est le premier gros point noir.

L'autre souci c'est l'absence de commerces, boucherie, boulangerie, café, tabac. La municipalité promet d'en faire venir. Des habitants n'y croient pas : "on nous dit que ça va ouvrir. Mais à la place d'un commerce, ils mettent un poste de police, pour nous surveiller. Ce magasin là, il est fermé. J'y ai travaillé et à cause du chantier j'ai été licencié" raconte cet homme qui a interpellé le maire de Limoges à ce sujet. Pour l'instant, la municipalité reconnait qu'elle n'a reçu aucune offre sérieuse. Un espace commercial fait pourtant partie du projet initial.

Les travaux de rénovation au quartier de la Bastide à Limoges © Radio France

L'autre projet de rénovation urbaine à Limoges, c'est aux Portes Ferrées. 200 logements sociaux vont être détruits pour laisser la place à un éco-quartier avec une ouverture sur les bords de Vienne.