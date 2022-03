Un chantier titanesque de rénovation vient de démarrer au château de Châtillon-sur-Indre

C'est un monument historique niché en hauteur qui passerait presque inaperçu si l'on traverse rapidement Châtillon-sur-Indre. Le Château va faire l'objet de rénovation. Actuellement ce sont ses remparts qui sont consolidés en urgence, car ils menacent de s'écrouler sur les habitations qui se trouvent en contrebas. Un chantier de 420 144 euros, financé en grande partie par l'Etat (54,56% par la Drac notamment), qui doit d'achever fin mars début avril.

Des pierres sont parfois ajoutées, ou retirées puis remises, pour solidifier les remparts © Radio France - Manon Klein

Un monument mal entretenu

Si le château se retrouve aujourd'hui en si mauvais état, c'est parce que certaines de ses parties ont été peu voir pas entretenues. Le monument, qui possède la plus grande terrasse artificielle de la région, est daté aux alentours de 1275. Longtemps, il n'a pas été considéré comme un monument historique. Ca n'est que récemment qu'il a été classé. De plus, le bâtiment et son environnement ont été divisés en plusieurs lots en 1797, et a donc bénéficié d'un entretien inégal. La mairie a racheté la dernière partie il y a seulement quelques années.

Jean Louis Giraud, passionné d'histoire et de patrimoine, raconte l'histoire du Château Copier

Redynamiser ce site

En rénovant l'ensemble, le maire de Châtillon-sur-Indre, Gérard Nicaud, espère donner de la visibilité à cette partie de la ville : "Le but global, c'est de redynamiser tout ce quartier du centre-ville qui est un cul-de-sac. On est au cœur de la cité médiévale, il y a un bâtiment extraordinaire; il faut le revitaliser, lui donner l'importance qu'il a eu au XIIIe siècle. On ne va pas recréer la cour des personnes qui vivaient là à l'époque, mais on veut créer de l'activité à l'intérieur de ce bâtiment." explique l'élu.