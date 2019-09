Un chapiteau qui dérange près de la cité gitane de Montpellier

A Montpellier, dans le quartier Figuerolles, depuis plus d'une semaine des évangélistes de Vie et Lumière ont installé une grande tente dans un square. Au delà du bruit, certains riverains s'étonnent que la ville autorise des cérémonies religieuses dans un espace public.

Montpellier, France

Le grand chapiteau blanc et bleu est planté dans le square Figuerolles au pied de la cité Gély à Montpellier ( Hérault), à coté d'un jardin d'enfant et de l'école du docteur Roux. La présence de ces évangélistes est récurrente. Sylvain qui habite dans une rue voisine a déjà été les voir "un soir, j'ai entendu de la musique, je croyais que c'était un concert et quand j'ai poussé la porte, surprise, c'était des chants et des prêches religieux. J'ai un ami qui habitait juste en face et il me disait que c'était l'enfer niveau bruit".

Trouble à l'ordre public ?

Au delà des nuisances sonores, le soir et le week-end, ce qui dérange Françoise une retraitée du quartier c'est qu'une municipalité autorise une religion à investir un espace public en plein air "l'article 10 de notre déclaration des droits de l'homme précise que tout le monde peut pratiquer sa religion comme il l'entend à condition de ne pas troubler l'ordre public et là j'estime qu'on est face à du prosélytisme un peu lourd" précise Françoise. Cette installation aurait elle été possible dans un autre quartier de la ville ? Non répond Catherine qui vit la depuis 30 ans.

La cité Gély est une zone de non droit. Personne ne dit rien parce que c'est les gitans

La ville de Montpellier que nous avons interrogé sur la légalité de cette installation n'a pas souhaité nous répondre.

