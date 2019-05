Un char de la Paix s'installe à Falaise pour le 75e anniversaire de la Libération

À un mois des commémorations du 75e anniversaire de la Libération, tout s'accélère. Un char a pris place devant le Mémorial des Civils de Falaise. L'artiste Jef Aérosol a transformé l'arme de guerre en une oeuvre sur la souffrance des populations et la paix.

Falaise, France

L'oeuvre n'est pas tout à fait terminée mais le char est bien là, devant le Mémorial des Civils de Falaise, place Guillaume-le-Conquérant. Un tank transformé par l'artiste Jef Aérosol et ses pochoirs. "C'est la première fois que je travaille sur un tel engin, c'est très particulier."

Le mot "Paix" est écrit en plusieurs langues et couleurs sur le char © Radio France - Marcellin Robine

Sur le char rouillé, l'artiste a écrit le mot "Paix" en plusieurs langues et couleurs. Puis il a recouvert ces lettres avec des portraits de civils et quelques militaires pour représenter la souffrance des populations durant les conflits. L'oeuvre sera officiellement présentée lors des commémorations du 8-Mai. Elle va voyager à Arromanches, Caen et jusqu'à Bastogne en Belgique à l'automne avant de revenir à Falaise au printemps 2020.