Trois millions d'euros au Loto pour un Charentais-Maritime

Le premier gagnant du Loto en 2022 est un habitant de Charente-Maritime ! Un joueur a remporté trois millions d'euros lors du tirage de ce lundi soir. Il a maintenant 60 jours pour se faire connaître et se faire payer son gain.

La Française des Jeux ne donnera des précisions qu'après cette étape, comme sur la commune du gagnant par exemple.

En Charente-Maritime, le plus gros gain remonte au 25 janvier 2013, avec plus de 44 millions d'euros gagnés à l'Euromillion à Montguyon. 17 millions avaient aussi été remportés au Loto le 19 juillet 2017 à Meschers-sur-Gironde. Et encore 7,5 millions au Loto à La Flotte-en-Ré le 13 avril 2007.

Avis au gagnant, les numéros du tirage du Loto de ce lundi soir sont : 22, 33, 34, 36, 38, numéro Chance : 5.