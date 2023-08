Un Charity Shop à Pré-en-Pail-Saint-Samson pour venir en aide aux animaux

On ne peut pas louper le Charity Shop de Pré-en-Pail-Saint-Samson avec ses volets jaunes et son gros tournesol.

Cette semaine, on vous emmène en vadrouille dans toute la Mayenne, à la recherche d'une trouvaille . Et derrière cette trouvaille se cache une histoire. Ce mercredi, nous sommes à Pré-en-Pail-Saint-Samson, dans le Nord-Mayenne, pour vous raconter l'histoire du Charity Shop .

Comme à la maison

C'est une maison aux volets jaunes qui donne directement sur la rue, avec un gros tournesol sur la devanture. À l'intérieur, beaucoup de petites choses : des livres, de petits meubles ou encore des lampes. "On se trouve à l'association Hélianthus et plus précisément à sa boutique solidaire", commence Christine Greene, sa présidente, "le concept de Charity Shop vient d'outre-Manche mais ça fait maintenant 13 ans que nous sommes installés à Pré-en-Pail". On se croirait dans un salon, avec des meubles éparpillés un peu partout, on peut aussi monter à l'étage pour trouver son bonheur. "Il y a des vêtements, des chaussures, des foulards ou des sacs à partir de 50 centimes", décrit Christine, "les gens nous donnent toutes ces choses, que nous vendons ensuite à pas cher au profit de l'association".

Les bénéfices servent à s'occuper des animaux

Le principal but de cette association est de s'occuper d'animaux abandonnés, "on est une association pour tous les animaux, on fait beaucoup de stérilisation de chats errants, qu'on relâche sur site et qu'on nourrit", détaille la présidente. Elle est entourée de plusieurs bénévoles anglais, belges et français. "C'est très sympa, je suis très heureuse de donner un coup de main, pour les chats et dans la boutique", explique l'une des bénévoles au comptoir du Charity Shop, "je suis ravie de pouvoir aider". Martine, une autre bénévole à la retraite, est heureuse aussi de donner un coup de main, "ça permet aux gens qui sont en difficulté pour emmener leurs animaux chez le vétérinaire et en même temps ça permet aux gens qui ont de petites bourses de pouvoir venir ici et de se faire plaisir".

La présidente et les bénévoles de l'association Hélianthus. © Radio France - Selma Riche

À l'intérieur du Charity Shop de Pré-en-Pail. © Radio France - Selma Riche