Le château d'Escoire, théâtre d'un triple meurtre non élucidé, est à vendre en Dordogne

Ce n'est pas pour sa belle architecture du 18e siècle ou son histoire liée à la résistance pendant la seconde guerre mondiale que le château d'Escoire est si connu. Si ce lieu a inspiré plusieurs livres et des documentaires, c'est à la suite de la mort sanglante de trois personnes dans ses murs en 1941. Plus de 80 ans après les faits, personne n'a été condamné et le château est à vendre. L'édifice accueille, depuis 2021, le Salon du polar d'Escoire suite à ce triple meurtre.

Un château en vente pour 1.640.000 €

Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941, un homme, sa sœur et la femme de ménage sont tués à coup de serpe dans le château. Le fils est accusé. Henri Girard est jugé en 1943 après 19 mois de prison. Il est finalement acquitté. Henri Girard prendra ensuite le pseudonyme de Georges Arnaud pour publier plusieurs romans dont le plus connu "le Salaire de la peur" qui sera adapté au cinéma.

Hamid habite Escoire depuis une dizaine d'années, s'il avait les moyens de débourser 1.640.000 euros, il pourrait sans problème occuper les lieux, "la preuve ! J'ai acheté une maison dans laquelle quelqu'un s'est pendu. Ce n'est pas mon histoire", même s'il reconnait qu'entretenir une telle bâtisse "ce n'est pas le top".

"On s'est fait peur ! On y est même allés avec des couteaux "

Le château a été acheté il y a une dizaine d'années par un couple de Croates qui a mené de nombreux travaux dans le bâtiment, longtemps laissé à l'abandon. Dans les années 1980, les jeunes du village racontaient qu'une trace de sang du crime s'y trouvait encore. À l'époque, Laurent et ses copains avaient cherché cette trace du meurtre "on n'a rien trouvé quand on a visité le château. On s'est fait peur ! On y est même allés avec des couteaux" se souvient celui qui habite encore sur la commune.

Les propriétaires ont décidé de mettre le château en vente pour continuer des projets entamés en Croatie.