Un château de Périgord va retrouver des répliques de ses statues exposées à New-York

Ils ont pour mission de récréer le passage du temps à coup de pinceau. Les ateliers des Facs-similés du Périgord vont rendre ses statues au château de Biron grâce à leur savoir-faire. Ils sont en train de reproduire à l'identique la "Mise au tombeau du Christ" et la "Pietà des donateurs". Le chantier a déjà bien avancé pour la "Pietà des donateurs".

Les statues sont à des milliers de kilomètres de Montignac, à New-York, elles ont quitté la chapelle du château de Biron depuis plus de 100 ans après avoir été vendues par le dernier marquis à un Américain qui les a ensuite données à l'un des plus grands musées du monde, le MET (Metropolitan Museum of Art). Les deux statues du château de Biron sont les pièces maîtresses du MET, elles figurent à l'entrée de la partie "Renaissance" du musée américain.

De la préhistoire à la Renaissance

Grâce à une convention signée au début de l'année entre le département de la Dordogne et le musée New-Yorkais, le MET a transmis 1.600 photos haute définition et un modèle 3D de ces œuvres pour qu'à Montignac, les salariés des ateliers puissent les reproduire. Les ateliers des fac-similés ont une réputation qui les précède, avoir réalisé 900 m² de grotte pour permettre aux visiteurs de découvrir Lascaux alors que la "vraie" grotte soit fermée au public depuis 1963.

Les statues reproduites ici sont en résine recouverte d'un "voile minérale", du calcaire broyé pour donner l'aspect "pierre" © Radio France - Charlotte Jousserand

Ils ont utilisé pratiquement la même technique, avec une reproduction 3D en résine recouverte "de voile minérale", une sorte de couche de calcaire broyé, pour donner l'impression qu'il s'agit de vraies statues de pierre que l'on peut, en réalité, soulever séparément sans grande difficulté. Pour l'étape suivante, la peinture, c'est aussi le même procédé, détaille Francis Ringenbach, le directeur des ateliers, "on emploie des pigments naturels que l'on fixe avec un acrylique mat comme Lascaux 4".

"Reconstruire le temps et l'usure"

Valérie Mathias a travaillé sur les parois de Lascaux et elle est aujourd'hui en train de peindre la robe du moine Armand, l'un des trois personnages de la statue de la "Pietà des donateurs" taillée au début des années 1500 : "Quand on est face à nos palettes, à nos pigments, ce n'est pas un travail si différent que cela, car c'est le même combat pour arriver à la bonne lumière, la bonne couleur pour être fidèle à la réalité". Il y aura des milliers de coups de pinceaux pour reproduire à l'identique, avec le passage du temps et les dépôts de poussière. Ce qui change, c'est l'excitation de ce nouveau défi, différent, et le partenariat noué avec le célèbre musée.

La statue de la "Pietà des donateurs" devrait être installée à l'automne dans la chapelle du château de Biron. © Radio France - Charlotte Jousserand

Il faut même reproduire les graffiti sur les statues comme on peut le voir sur le heaume "on voit que l'on a une belle écriture et une date 1836, tout cet état, on le reproduit à l'état d'aujourd'hui" détaille Francis Ringenbach, "on peut faire le jeu des 7 erreurs et le but c'est de ne pas en trouver".

Sur un autre établi, Aurélie Teixeira gratte le genou de l'autre personnage, le chevalier, pour "reconstruire le temps et l'usure" avec une lampe spécifique qui reproduit la lumière avec laquelle ont été prises les photos*.* Un travail de décomposition et de décryptage du temps qui passe qui nécessite beaucoup de concentration et une bonne vue pour avancer centimètre par centimètre, "je peux zoomer et zoomer sur ma photo, mais à un moment donné, cela ne sert à rien, il faut que je reste cohérente sur le rendu global".

De New-York à Montignac

Ce vendredi, les ateliers des Fac-similés ont rendez-vous avec New-York ce vendredi après-midi pour montrer l'avancement du chantier. Depuis le début du partenariat, "on s'écrit désormais avec nos petits noms", sourit Francis Ringenbach. Le directeur des ateliers veut "bluffer le MET" car il espère que cette première collaboration en apportera d'autres avec le musée américain, mais aussi avec d'autres musées prestigieux dans le monde.