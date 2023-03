Un chauffeur de bus avignonnais menacé d'expulsion

La solidarité s'organise, à Avignon, autour d'un Malien de 33 ans menacé d'expulsion. Boubacar Koné est installé dans la ville depuis neuf ans. Il s'est formé, a passé son permis, a occupé plusieurs emplois. Il s'est aussi produit sur scène avec son groupe et depuis deux ans, il est embauché en CDI comme chauffeur de bus chez Transdev. Mais en octobre dernier, la préfecture a prononcé à son égard une OQTF, une obligation à quitter le territoire français.

ⓘ Publicité

"Ma vie est ici, depuis neuf ans. Avignon, c'est ma ville."

Incompréhensible pour Boubacar et pour ses soutiens, qui ont lancé une pétition en ligne sur le site change.org . Boubakar Koné en appelle donc aux autorités. "Je ne comprends pas ce qui s'est passé, explique-t-il. J'espère que c'est juste une erreur administrative et qu'on va pouvoir revoir le dossier pour que je puisse continuer mon travail et rendre service au public. Me priver de mon droit me met dans une précarité que je n'ai pas connue depuis longtemps. Je me suis formé, j'exerce mon métier de chauffeur de bus, je pense que je mérite mon renouvellement."

D'après son avocat, Farid Faryssy, Boubacar coche toutes les cases pour pouvoir rester. "On lance d'ailleurs un appel à Madame la préfète. Boubacar conduit des bus, un service public. C'est un travailleur, en CDI, dans un métier en tension. Il ne pose aucun problème d'ordre public. C'est un acteur culturel reconnu, une personnalité avignonnaise. J'espère que Violaine Demaret nous entendra et fera usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui octroyer un nouveau titre de séjour".

Boubacar Koné a sorti deux albums, Résistant et Horizon. Fin 2019, il s'est aussi produit sur la Scène Benoît XII, à Avignon. Voici un extrait de son spectacle :