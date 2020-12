Un chef d'entreprise de Mazan partage sa bonne année 2020 avec un repas pour les personnes isolées

A Mazan, l'année 2020 a été bonne pour une entreprise de transport. Avec le confinement et la crise sanitaire, Trans'Ailes a beaucoup roulé, doublé son nombre de chauffeurs... mais le chef de cette entreprise n'a pas oublié ceux qui souffrent de la crise.

Dany Essabri a offert aux personnes isolées de Mazan 50 boites de repas confectionnés par des traiteur de Monteux et un restaurateur de Mazan. Les cuisiniers ont divisé de moitié leurs tarifs pour partager cette solidarité.

Appel au partage des entreprises qui ont passé une bonne année

50 personnes âgées ou isolées ont été contacté pour recevoir foies gras, panettone, gâteau au fruits et ballotin de chocolats. Dany Essabri, le gérant de l'entreprise Trans'Ailes de Mazan, demande aux entreprises qui ont réalisé une bonne année 2020 de partager. "On a eu la chance de bien travailler, de racheter des camion et d'engager du personnel car il y a eut une forte demande dans le transport. Nous avons huit chauffeurs désormais. On a voulu faire une geste pour les gens de notre commune. On a fait appel aux frères Brunet, traiteur à Monteux et à Géraldinette, restaurateur à Mazan. Ils ont divisé par deux le prix de boites et avec 2.000 euros, Trans'Ailes peut offrir 50 boites repas".

Le chef d'entreprise s'adresse aussi à "tous ces indépendants qui ont fait une bonne année. C'est le moment de partager, de faire une geste. On ne va pas sauver le monde mais on peut être fier de faire un geste pour sa commune".

Ne pas penser qu'à nous

Le patron de Trans'Ailes a dépensé 2000 euros pour partager avec les personnes isolées de Mazan ou l'Isle Sur Sorgue. Christian Brunet le traiteur de Monteux conseille de faire "tiédir le panettone pour accompagner le foie gras maison".

Le cuisinier a surtout ajouté de précieux ingrédients malgré la crise : "on a géré la crise pour se mettre en sécurité. On essaie de rebondir et de ne pas penser qu'à nous mais de penser aux autres. On ne peut pas en offrir beaucoup car notre trésorerie est très abimée. Mais on cuisine toujours en se disant 'est-ce qu'ils vont aimer'. De l'amour, ca coûte pas grand-chose et ça, on en a".

Beaumes-de-Venise avec le foie gras mais surtout baume au coeur

A 78 ans, Josiane apprécie la boite de repas. Elle glisse avec le sourire "c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est pas gourmand quand il y a un confit de muscat de Beaumes-de-Venise". Elle savoure surtout l'attention des chefs d'entreprises : "Ca donne du baume au cœur. Ca montre qu'il y a des gens qui sont proches des autres et qui essaient de partager. Ca fait du bien... peut-être davantage que le paquet !"

Christian Brunet a ajouté "du temps et de l'amour" à la boite repas offerte aux personnes isolées de Mazan © Radio France - Philippe Paupert