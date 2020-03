Un chef étoilé quitte la Vendée sans prévenir, "honteux" dénoncent des clients "écoeurés"

Autour de Saint-Sulpice-le-Verdon, on ne parle que de ça depuis ce mercredi. Thierry Drapeau, le chef du restaurant étoilé du domaine de La Chabotterie depuis 2004 a fermé son restaurant pour s'installer en Asie, sans prévenir ses clients qui avaient réservé, versé un acompte avant de trouver porte close. Le restaurateur qui dirigeait aussi l'hôtel quatre étoiles du même nom, a fermé son établissement le 2 mars dernier. Les salariés ont été informés de leur licenciement quelques jours avant la fermeture, selon nos sources. Sur place, certains sont stupéfaits, d'autres s'en doutaient.

Des camions devant le restaurant

Difficile de faire parler les témoins au micro. Pourtant, le restaurateur est, d'après son compte Facebook, parti rejoindre sa femme et son fils au Vietnam. Un commerçant du village raconte qu'il a été appelé pour "dépanner un ami". C'est là qu'il se retrouve, la semaine dernière, dans l'hôtel de Thierry Drapeau. Ce dernier lui aurait demandé de débrancher une installation électrique, pour que ça lui coûte moins cher.

D'autres, qui veulent une fois de plus rester anonymes, ne sont pas surpris par ce départ plutôt brutal. Le restaurateur connaissait des difficultés financières. Il n'aurait pas payé des loyers au département qui lui louait le restaurant, ce que dément le conseil départemental, évoquant plutôt un "plan de régularisation" pour "rééchelonner les paiements" afin d'aider "un fidèle partenaire". Qui est néanmoins parti sans les prévenir, quatre mois avant la fin du bail. restaurant de M. Drapeau a fait l'objet d'un plan de continuation dans le cadre d'un redressement judiciaire, selon un jugement de septembre 2016.

Des clients sans solution

De nombreux messages de clients circulent sur les réseaux sociaux. Certains, sur la page personnel de Thierry Drapeau, ont même été supprimés, comme celui de Fanette Cornuault, une habitante de Brétignolles-sur-Mer, à qui l'on a offert un cours de cuisine avec le chef d'une valeur de 150 euros. "J'ai fait une heure de route, j'ai fait garder mes enfants alors qu'à l'arrivée, il n'y avait personne, juste une secrétaire à l'accueil qui m'a dit que le chef n'avait pas été prévenu", raconte-t-elle. Elle n'aura plus aucune nouvelle par la suite.

Je suis écœurée de la façon dont ça s'est passé, ce n'est pas à la hauteur de l'établissement d'un grand chef je trouve ça honteux", dénonce la jeune femme

Sandrine, qui devait y fêter ses 50 ans samedi dernier, en famille, après avoir réservé et reçu un message de confirmation la veille, a aussi trouvé portes closes après 45 minutes de route. "Après avoir fait le tour avec d'autres clients, une habitante nous a expliqué qu'il était parti sans prévenir... C'est un anniversaire de gâché, on a fini par aller ailleurs, on a même pensé à aller au Mac do", insiste-t-elle, très déçue.

De son côté, Thierry Drapeau ne nous a toujours pas rappelé. Sur sa page Facebook, le restaurateur, qui a perdu sa deuxième étoile au guide Michelin en 2019, dit avoir fait "le choix de vivre aux côtés de (sa) femme Kim, dans son pays" qui l'a "adopté déjà, le Vietnam, pour y voir grandir" leur fils Tân. Il annonce l'ouverture "très prochainement" du restaurant Signature Thierry Drapeau à Bangkok "comme un nouveau rêve qui démarre" et évoque aussi "le Cheval Blanc by Thierry Drapeau au Cambodge". "Pour tous ceux également qui se sentiront blessés et trahis par ce départ soudain (...) penser à eux a rendu ma décision d'autant difficile", écrit-il aussi, sans préciser si ses clients vendéens seraient remboursés.

ÉCOUTEZ - Le reportage de Victoria Koussa Copier