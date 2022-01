Un chef pâtissier au restaurant Rouge de Nîmes

Dans sa veste de travail blanche brodée à son nom, François Josse est posé. Un jeune homme de 30 ans dont 15 dans la pâtisserie, toujours dans des restaurants étoilés où il est passé d'apprenti à commis, demi chef de partie, chef de partie, pâtissier en chef. De tout ce temps passé à La mare aux Oiseaux, La Maison Pic, le Georges V ou Taillevent, lui reste : "...beaucoup de rigueur, beaucoup d'amis aussi rencontrés dans ces maisons qui m'ont forgé. Il faut garder cette rigueur, cet amour qu'on porte à nos clients et à notre métier, tout simplement. Et le répercuter partout où on va passer... bichonner le client et faire plaisir. En fait le mot c'est faire plaisir."

Sur sa veste sont brodés également, juste sous son nom, "Champion de France des desserts" et, sur le col, une petite cocarde. L'homme est aussi Trophée desserts 2020 (une distinction Michelin). Mais pas de grosse tête pour autant, et François Josse le dit : "Le travail se fait en silence, laissons le succès faire du bruit". Et le patron du Rouge, Denis Allegrini, est d'accord : "Y'a pas de vedette. Y'a des artistes, y'a des passionnés mais y'a pas de vedette. Bien sûr on adapte, on construit ensemble avec pour objectif numéro un la création d'un moment tea-time au Margaret hôtel Chouleur [qui s'appellera peut-être "goûter"] et aussi de construire la pâtisserie du Rouge. François Josse arrive non pas avec ses recettes mais avec une technique. Avec une sensibilité, avec une âme, avec une passion."

Alors quels desserts pour ce natif des bords de Loire marié avec une Nîmoise et venu dans le Gard après ses années de formation ? "Une pâtisserie un peu funky, avec des goûts surprenants, des textures, des températures... Ce matin on a reçu des orties, bientôt c'est la saison des fraises, pourquoi pas un dessert fraises, orties et lait de brebis par exemple. On voudrait aussi faire du fromage un vrai moment dans le repas. Pourquoi pas un Pélardon comme un nuage avec des poires sautées au miel, un peu de vanille et des tuiles au saté. Voilà, donner un peu de twist". Des idées, l'homme n'en manque pas. S'il a pour principale ambition de donner du plaisir aux clients, Denis Allegrini, le patron des lieux, lorgne du côté des étoiles. François Josse, jeune pâtissier reconnu rejoint un restaurant où la chef, Georgiana Viou a été récemment distinguée "Grand de Demain" d'Occitanie, par Gault & Millaut.