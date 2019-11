Un chenil social à Béziers pour accueillir les SDF avec leur animal de compagnie

Béziers, France

Les sans-abris ayant des chiens vont désormais pouvoir être logés dans des refuges à Béziers. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent faute d’équipement adapté. Deux box viennent d’être aménagés au foyer d’urgence, au bord de l’Orb (38, route de Sérignan). Dix-huit personnes peuvent être accueillies dans cet espace pour y passer la nuit. Il s’agit d’un investissement de 10.000 euros financé par la commune.

Il y a 20 ans, le foyer de l’ABES, fonctionnait six mois par an. Aujourd’hui, c’est 24 heures sur 24, et toute l’année. L’Association biterroise entraide solidarité emploie 40 salariés (quatre de plus l’hiver). Elle héberge chaque jour plus de 200 personnes en difficulté, dont des familles, réparties dans plusieurs foyers et logements HLM.

Jusqu’à présent, de nombreux SDF refusaient, l’hiver, d’abandonner leur chien dehors et trouvaient un système D pour dormir, parfois dans la rue. Désormais, les jours de grand froid, ils pourront être accueillis avec leur animal de compagnie.

"Ce chenil social ne doit pas nous faire oublier notre principale mission."

Dans le département de l’Hérault, les SDF ont deux autres points de chute, précise l’association : Montpellier et Sète. L’ABES est financée à 80% par l’État, à 10 % par la mairie, et autant par le Conseil départemental de l’Hérault.

