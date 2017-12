Lille, France

Ce sera l'une des nouveautés du 1er janvier. Et au cœur de l'hiver, elle tombe à pic pour beaucoup de français modestes. Le chèque énergie, qui était testé dans quatre départements (Pas-de-Calais, Ardèche, Aveyron, et Côtes d'Armor ) va être généralisé à tout le pays. Il vient remplacer les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité et devrait profiter à 4 millions de ménages en France.

Son principe est ultra simple : pour en bénéficier, il suffit de remplir sa déclaration de revenus, même si on n'est pas imposable. Et en fonction des revenus et de la composition du foyer, vous recevez ou pas un chèque énergie. Par exemple, un couple avec deux enfants et 16 170 euros de revenus annuel est éligible.

150 euros, c'est un "plein de courses"

Sophie, une habitante de Lens, bénéficie du chèque énergie depuis le début de l'expérimentation dans le Pas-de-Calais. « J'ai déjà touché 150 euros. C'est un plein de courses. On ne va pas se mentir. La vie est chère actuellement, alors ça fait du bien », reconnait cette maman de quatre enfants.

En moyenne, le chèque énergie est de 150 euros. Les bénéficiaires le reçoivent une fois par an par la Poste. Et ensuite, il suffit juste de l'envoyer à son fournisseur de gaz ou d'électricité qui déduira le montant de votre facture et ce sans aucun frais.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier du chèque énergie, rendez vous sur le simulateur en ligne.

Plus de ménages bénéficiaires

Ce chèque énergie remplace les tarifs sociaux et il a un double intérêt par rapport à cette ancienne formule : d'abord il bénéficie à ceux qui se chauffent au fioul ou au bois ce qui n'était pas le cas avec ces tarifs sociaux.

« Ça représente beaucoup de monde puisque en France, on évolue à 14% de foyers qui se chauffent au fioul », explique Robert Bréhon, président de l'UFC Que choisir des Hauts-de-France.

Et puis le chèque peut aussi servir à financer des travaux d'isolation ou de rénovation énergétique.