Un chercheur de Nancy démontre une faille dans le vote électronique russe

Nancy, France

Il a relevé avec succès le défi lancé par les autorités russes pour vérifier la fiabilité de leur système de vote électronique en vue l'élection du Parlement de Moscou prévue le 8 septembre. Pierrick Gaudry, chercheur au Loria (Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications) à Vandoeuvre-lès-Nancy, a mis en évidence des vulnérabilités dans le protocole.

"Comme dans d'autres domaines de la sécurité informatique", explique-t-il, "c'est assez courant de soumettre un nouveau système à la communauté pour l'évaluer. Cela peut prendre la forme de défi, parfois avec des récompenses à la clé." Pierrick Gaudry s'est donc "battu" avec le système, a découvert une faille dans le chiffrement et démontré qu'un pirate informatique pouvait, en 10 minutes seulement, être en mesure de suivre les résultats du scrutin en direct et peut-être savoir qui avait voté pour qui. Ce serait "désastreux" ajoute le chercheur.

À la suite de cette alerte, la mairie de Moscou a proposé un nouveau protocole de vote électronique et a promis de verser au Nancéien une récompense de 13.500 euros pour ses travaux.

Trop tôt pour le vote électronique à l'élection présidentielle en France

Qu'en est-il du vote électronique en France ? Il est déjà utilisé pour des élections professionnelles ou des assemblées générales. "Remplacer du vote par correspondance sur des élections à enjeux modérés par du vote électronique a tout son sens, selon moi", indique Pierrick Gaudry. "En revanche, pour les élections politiques, mon opinion est plus modérée. Actuellement, on ne sait pas faire un système de vote électronique qui présente toutes les garanties de sécurité du vote à l'urne. En France, le vote à l'urne est bien fait".

Et le chercheur d'ajouter : "Si jamais on mettait en place le vote électronique à l'élection présidentielle par exemple, on dégraderait la sécurité en l'état actuel des connaissances. La recherche avance régulièrement, on a des raisons d'être optimiste mais pour l'instant, nous n'avons pas le même niveau de garanties".