Un cheval blessé par une balle perdue dans le Nord-Isère

Le couple passe le plus de temps avec l'autre cheval présent dans le près au moment de l'accident

Moidieu-Détourbe, France

"Ce sont des amis qui ont donné l'alerte", raconte Nadine Olmos. Le samedi 26 octobre, elle reçoit un coup de téléphone indiquant que sa jument, qui vit à deux kilomètres de Moidieu-Détourbe (Isère), est blessée. Sans attendre, le couple va sur place à Septème et découvrent l'animal en sang, avec des bouts de chairs qui pendent. "Ce n'était vraiment pas beau à voir", raconte la cavalière confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Un plainte a été déposée

Après l'intervention du vétérinaire, l'animal est pris en charge par une clinique. "J'étais persuadée que c'était le fil de fer barbelé qui avait blessé la jument, mais quand ils ont rasé les poils, j'ai vu l'impact de la balle dans la joue. C'était net, propre, sauf qu'a l’intérieur, les os étaient explosés et la chair dans un sale état", se souvient difficilement Nadine.

"Ce sont des balles utilisées pour tuer des sangliers. Elles explosent pour tuer et non pas pour blesser l'animal", ajoute Philippe, son mari, d'après les explications des enquêteurs. La piste de la balle perdue d'un chasseur semble se préciser, même si le couple refuse d'être aussi catégorique. "Oui, il y avait des battues samedi dernier, mais ça ne vient pas forcément d'un chasseur", insiste Philippe Olmos.

Philippe Olmos a eu le courage de faire des photos pour prouver les dégâts causés par le tire - Philippe Olmos - DR

Cet incident va coûter beaucoup d'argent au couple. "Entre les frais vétérinaires, de clinique, plus la convalescence qui pourrait durer quatre mois, ça va nous coûter cher, oui", reconnaît la propriétaire de l'animal. Mais pour cette femme, ce n'est pas le plus important. "C'est mon animal, c'est dramatique. Et si ça avait été un enfant ou un adulte en balade dans le coin ? Ou même moi, je devais monter mon cheval ce jour là", s’inquiète Nadine.

Un accident qui touche beaucoup la propriétaire, privée de sa monture pendant plusieurs mois. "Heureusement, elle est robuste, mais j'ai peur d'avoir une gueule cassée même si j'ai l'impression qu'ils ont fait du bon boulot", conclut Nadine Olmos.

De son coté, la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère reste très attentive. _"Pour le moment, l'enquête doit déterminer s'il s'agit ou non d'une balle_. S'il s'agit de la balle d'un chasseur en train de chasser, nous nous porterons partie civile dans cette affaire", précise sa présidente Danielle Chenavier. Et pour elle, l'enquête peut aller très vite car "sur des carnets, nous indiquons l'heure et la zone de chaque chasseur".