Un cheval euthanasié en pleine course à l'Hippodrome Longchamp

Des jockeys à cheval lors d'une course de chevaux à Salon de Provence.

Un cheval a dû être euthanasié suite à une blessure en pleine course à l'Hippodrome Longchamp le 29 mai dernier.

Une vidéo de l'acte a été relayée par le média Vakita où l'on y voit le cheval tomber à terre après que le vétérinaire l'ait euthanasié. On peut aussi y voir le personnel de l'hippodrome qui tente de cacher la mise à mort avec des bâches.

ⓘ Publicité

Il s'agirait d'un acte rare car dans cette situation Tauran Shaman, le cheval piqué, s'est blessé à la patte lors d'une couse au galop. Les chevaux se blessent souvent lors des courses mais dans ce cas, la blessure a été jugée trop grave par le vétérinaire hippique sur place qui ne voyait pas un futur possible pour le cheval.

"Il existe malheureusement des situations, extrêmement rares (...), où la blessure du cheval le condamne sans appel à une mort certaine au terme de souffrances intolérables" précise France Galop, organisateur de courses hippiques, à France Bleu Paris. Dans la grande majorité des cas, les chevaux sont pris en charge et peuvent se faire opérer après le diagnostic du vétérinaire et avoir passé des radiographies.

Une blessure "extrêmement grave"

Pour le cas de Tauran Shaman, il s'agit d'une "blessure extrêmement grave avec de multiples fractures, de différents fragments osseux avec une luxation articulaire" indique un vétérinaire des courses hippiques de manière anonyme.

"Le vétérinaire pratique l'euthanasie en toute responsabilité quand il a évalué la vie du cheval avec certitude et qu'il sait qu'il n'y a pas de vie future possible. Il le fait car cela délivre le cheval de toute souffrance" annonce-t-il.

Une euthanasie impossible en dehors de la piste

La vidéo n'a pas manqué de choquer le public faisant plus de 400,000 vues à ce jour, vendredi 9 juin, mais pour le vétérinaire il était impossible de déplacer le cheval en dehors de la piste pour le piquer.

En effet, "cette blessure interdit tout appui du membre et donc tout déplacement, l'euthanasie est faite sur la piste car il n'y a pas d'autre alternative" insiste ce vétérinaire. La décision est donc prise rapidement car elle abrogerait les souffrances de l'animal.

En 2022, six chevaux ont été euthanasiés sur 15,000 chevaux de courses de plat (galop) dans les hippodromes de France Galop (organisateur de courses hippiques aux hippodromes de Paris Longchamp, Auteuil, Saint-Cloud, Chantilly et Deauville).