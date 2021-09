Un chevalement a poussé à Fresnes sur Escaut pour fêter le tricentenaire de la découverte du charbon

"C'était un rêve qu'on avait, nous fils de mineurs" explique Emile Daize qui regarde fièrement le chevalement qu'il a monté à l'entrée de la ville avec son complice Vincent Agostino, à quelques mètres seulement de celui détruit en 1974 sur l'ancienne fosse Soult

on a voulu mettre en valeur le patrimoine et les anciens mineurs parce qu'ils ont fait un boulot formidable, alors nous c'est un hommage qu'on leur fait, on a voulu dire merci !