Un chien d'assistance judiciaire d'ici un an au tribunal de Nîmes

Deux années que LOL travaille au tribunal de Cahors, dans le Lot. LOL, un labrador noir, un chien d'assistance au tribunal. Un chien pour mettre un peu d'humanité dans une procédure judiciaire difficile à affronter par les victimes, quand elles doivent raconter les faits et les raconter encore. Aux enquêteurs d'abord, au juge d'instruction ensuite, et encore en audience publique. Très difficile pour certaines affaires, encore plus quand il s'agit d'enfants. Alors LOL est là, tranquille, sans rien faire. Juste poser sa tête et se laisser caresser. Il n'agit pas, il interagit avec la victime qui est plus sereine, et parle donc plus facilement.

Un chien utilisé comme un outil dans la procédure judiciaire. Un chien qui a suivi une formation de près d'un an pour un coût de 17.000 à 20.000 euros. Ce n'est pas le chien de la famille. C'est un chien qui n'aboie pas durant l'audience, qui demande à aller uriner, qui ne grogne pas si un enfant lui tire les moustaches ou les babines. Juste 30 kilogrammes de calme, d'apaisement et de sérénité.

Tous les acteurs de justice entendus qu'ils soient magistrats, avocats ou greffiers semblent "emballés" par les capacités de Lol ou d'un chien de ce type. Et pourquoi réserver l'usage d'un tel chien avec ses capacités aux seules victimes ? Et est-ce éthique ? Une telle capacité de calme et de sérénité pourrait être utile dans le box des accusés ou dans le cabinet d'un juge pour enfants qui reçoit des mineurs. Il reste encore beaucoup à inventer dans l'utilisation de chiens tel que Lol, d'ailleurs le cadre législatif demande encore à être précisé.