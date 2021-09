Un chien des pompiers des Alpes-Maritimes décoré pour ses sauvetages

Ebola et son maître viennent de recevoir le Trophée du Chien Héros pour tous les sauvetages qu'ils ont réalisé. C'est une récompense nationale qui salut le travail des pompiers des Alpes-Maritimes.

Ebola et l'Adjudant-chef Hervé Blanquart recherchent des personnes ensevelies ou disparues depuis plus de 10 ans.

Pour l'Adjudant-Chef, Hervé Lanquart, ce Trophée des Chiens Héros decerné par la Centrale Canine est une petite fierté. Avec son Berger Belge Tervueren, ils travaillent depuis plus de dix ans pour retrouver des personnes ensevelies ou disparues. La semaine dernière, le duo a été récompensé à Paris.

Ebola est intervenu pendant la tempête Alex

Cette récompense salut la belle carrière du chien pompier. Après plus de dix ans de sauvetage, Ebola va être mis à la retraite d'ici quelques semaines. Le chien noir d'une trentaine de kilos est intervenu sur de nombreuses catastrophes survenues dans les Alpes-Maritimes et notamment pendant la tempête Alex. Avec une soixantaine d'autres chiens venus de toute la France, Ebola et son maître se sont relayés pendant deux mois pour retrouver des survivants, des disparus ou des objets emportés. Les recherches cynophiles engagées lors de la tempête Alex en 2020 ont été uniques en France explique l'Adjudant-chef Hervé Blanquart, responsable de la Section Opérationnelle Spécialisée Cynotechnioque des Alpes-Maritimes.

Les chiens de sauvetage sont mobilisés pour rechercher les malades d'Alzheimer

Ebola est également intervenu pour faire des recherches lors de l'écroulement du toit du supermarché Carrefour Lingostière. Entre les catastrophes naturelles, le chien de sauvetage est aussi mobilisé pour rechercher des personnes disparues parties cueillir des champignons. Les chiens spécialisées sont aussi sollicités pour retrouver des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Au sein de l'unité spécialisée des pompiers des Alpes-Maritimes, ils sont 11 chiens.

Des entraînements tous les jours

Les chiens de sauvetage des pompiers des Alpes-Maritimes s'entraînent tous les jours depuis leur plus jeune âge. Avant de pouvoir aller en intervention, les chiens sont formés pendant près de deux ans. Ebola, est lui en fin de carrière. D'ici quelques semaines, le Berger Belge Tervueren sera mis à la retraite. Il va pouvoir se reposer dans le jardin de son maître et jouer avec des bâtons en bois, son passe-temps favori.