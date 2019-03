Un chien en résidence à la maison de retraite de Huisseau-sur-Mauves

Loiret, France

Dans les couloirs de la résidence, le Parc des Mauves, à Huisseau-sur- Mauves, Nesquik est un peu la nouvelle coqueluche. Arrivé en novembre dernier, ce Golden Retriever de 2 ans a été adopté par 2 salariées de la maison de retraite. Mais, sa mission, c'est bien d'être auprès des résidents. "On l'emmène dans les chambres, il est très sociable, très calin" explique Victoria, agent de service et maitresse du chien. " On avait des résidents très fermés, qui parlaient peu et depuis Nesquik, une communication s'est petit à petit établie". Cette présence est particulièrement appréciée par Aline, une octogénaire qui a du mal à se déplacer " Il adore venir me voir et moi aussi, je l'adore. Ca me remonte le moral."

Plus qu'une simple présence

Les résidents sont aussi invités à s'occuper du chien au quotidien, à le brosser. Ils vont aussi, pour ceux qui le veulent, faire les magasins avec lui pour acheter des croquettes. " Tout ce qu'on fait habituellement avec un chien, ici, on essaie de le faire en présence des résidents" explique Victoria. " On se sert aussi de lui quand on a besoin de faire un soin et que la personne âgée n'est pas très l'aise. Il vient avec nous dans la chambre et ça détend l'atmosphère" explique une aide soignante.

Des thérapies douces pour diminuer la prise de médicaments

Entrée de la maison de retraite de Huisseau sur Mauves - DR

Depuis 5 ans, la maison de retraite de Huisseau-sur- Mauves multiplie les thérapies douces. " On est parti de pas grand chose et aujourd'hui, on propose de la relaxation, de la musique, de la peinture, de la luminothérapie et maintenant un chien " explique le directeur de l'établissement, Benoit Desjouis. L'objectif premier est d'apporter du bien-être aux résidents mais aussi de limiter le recours à certains médicaments comme les anxiolitiques. " On ne peut pas dire qu'avec les thérapies douces, il n'y aura plus de médicaments. Mais, c'est un complément. Si on a un résident agité, on va d'abord lui proposer la salle de relaxation avant de prendre un médicament." Dans cette maison de retraite privée, toutes ces activités sont proposées sans suppléments. Le prix de l'hébergement est d'environ 3.000 euros par mois.

Reportage avec Nesquik à la maison de retraite