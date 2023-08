Un chien laissé seul dans un appartement près de Rouen, des voisines donnent l'alerte

Un jeune chien, enfermé seul, aboie depuis plus de dix jours dans un appartement près de Rouen. Trois voisines donnent l'alerte.

Depuis plus de dix jours, le 28 juillet 2023 exactement, trois voisines d'un même immeuble au Grand-Quevilly, près de Rouen, entendent les aboiements éplorés d'un chien. Elles s'inquiètent de l'état de santé de ce jeune staff", d'un ou deux ans.

Patricia, la voisine d'à côté, a laissé deux mots à sa voisine pour lui demander de s'occuper de son chien, laissé seul dans l'appartement. © Radio France - Juliette Bourgault

"Je pense à un appel au secours, s'émeut Martine, retraitée, qui habite l'étage au-dessus. Ce n'est pas possible d'entendre un chien hurler toute la journée, même la nuit. On ne peut pas dormir. Il hurle vraiment à la mort."

"Est-ce qu'il a à manger ? Est-ce qu'il a à boire ?"

Patricia, aussi retraitée, vit juste à côté de la propriétaire de l'animal. Elle a d'abord laissé un mot sur sa pour se plaindre du bruit et des odeurs d'excréments...puis un deuxième. Dessus, elle interroge directement sa voisine : "Ton chien, ça fait huit jours qu'il est tout seul là dedans. Est ce qu'il a à manger ? Est ce qu'il à à boire ? Est-ce qu'il sort ?" Elle a ensuite téléphoné jeudi 2 août au bailleur de l'immeuble Quevilly Habitat.

Dès le vendredi, ils font venir les pompiers et la police municipale. Le bailleur est aussi en contact avec la locataire de l'appartement. "Apparemment, suite à une morsure de son chien, elle l'aurait isolé dans une pièce fermée. Ce serait pour ça qu'il aboie beaucoup, relate Dominique Simon, la directrice "relations locataires et cohésion sociale" chez Quevilly Habitat. On a essayé de lui faire comprendre que c'était à elle de gérer son chien."

Une morsure à l'origine de l'isolement

Ils ont aussi prévenu les deux médiateurs de l'immeuble pour qu'ils soient plus vigilants pendant leurs rondes. Mais ils ne peuvent rien faire d'autre disent-ils : "On n'a pas la possibilité d'entrer dans le logement, de savoir si le chien a à manger. Les actions des forces de police seraient plus efficace", ajoute la directrice.

Aucune ouverture forcée du logement ne serait envisagée. D'après la mairie de Grand-Quevilly, elle aussi en lien avec la maîtresse du jeune animal, elle aurait fait en sorte qu'il soit nourri. Aidée par la Ville : elle serait en train lui chercher un nouveau lieu d'accueil.

Une tache qui n'est pas évidente. Les trois voisines ont tenté de trouver une place pour le chien dans des SPA des alentours, sans succès.