Un chien volé reconnu dans la rue par son éducatrice, la voleuse interpellée à Toulouse

En plein centre-ville lundi soir, le regard d'une toulousaine s'attarde sur un chien promené en laisse par une jeune fille. Cette éducatrice canine en est certaine, elle a reconnu l'un des chiens dont elle a l'habitude de s'occuper. Elle ne l'a d'ailleurs plus vu depuis qu'il a fait l'objet d'un enlèvement violent le mois dernier. Sa propriétaire n'a rien pu faire.

Volé depuis un mois

Aussitôt, la professionnelle joint les services de police municipale et décrit la jeune fille et l'animal aux policier. Ces derniers mettent la main facilement sur eux en centre-ville. L'adolescente explique alors aux agents qu'elle a acheté le chien à un inconnu. Mais très vite, son récit ne tient pas la route : le chien pucé a été déclaré volé et elle n'est autre qu'une mineure en fugue, qui fait d'ailleurs l'objet d'un avis de recherche.

La propriétaire récupère son chien dans la soirée et corrobore rapidement l'intuition des policiers : la jeune fille est bien celle qui l'a agressée en avril dernier. L'adolescente fera l'objet d'un suivi de la part de la justice des mineurs.