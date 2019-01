Un choeur tout neuf pour la cathédrale de Bayeux

Le choeur, c'est un peu oserait-on dire, le poumon de l'église, surtout depuis le Concile Vatican II qui en 1965 replaçait l'autel au centre des édifices pour être au plus près des croyants. Un choeur fait de bric et de broc depuis un demi-siècle à Bayeux et actuellement en cours de restauration.

Bayeux, France

"Remettre l'église au centre du village" : vous connaissez l'expression... Pour la cathédrale de Bayeux, il s'agissait surtout de donner au prestigieux édifice un choeur digne de ce nom. En effet, depuis le Concile Vatican II en 1965, le choeur est à nouveau au centre de l'église et donc des croyants. Mais à Bayeux, cet ensemble est composé "de bric et de broc" de l'aveu même du diocèse, de mobilier glané ici et là dans les églises avoisinantes. Et ce n'est pas faute d'avoir tenté de corriger le tir, mais en près de trente ans, trois projets ont avorté. Pas évident en effet de concilier les exigences de l'Etat, propriétaire de l'édifice et celles du Diocèse, même si ici on préfère parler de temps de "maturation" nécessaire pour un projet qui s'inscrit dans les siècles à venir.

400 000 euros de travaux entièrement financés par le diocèse

Les travaux vont durer jusqu'à l'automne © Radio France - Philippe Thomas

Le quatrième projet est donc le bon. Les travaux viennent de débuter et ils vont se poursuivre jusqu'à l'automne. 400 000 euros qui sont financés entièrement par le Diocèse. En effet, si les travaux de l'édifice concernent l'Etat, tout ce qui est aménagement intérieur est du ressort de l'Eglise. Au fil des ans, le Diocèse a provisionné la somme indispensable aux travaux, mais pour soulager ses finances, il lance aujourd'hui un appel aux dons auprès de ses fidèles via internet et à l'entrée de la cathédrale. Vous trouverez tous les détails en cliquant sur ces quelques lignes et voilà un aperçu de ce que sera demain le choeur de l'édifice via une modélisation réalisée par le cabinet d'architectes Atelier 8 en charge du projet :

Image de synthèse du futur choeur réalisé par le cabinet d'architectes Atelier 8 - Cabinet d'architectes Atelier 8

L'autel en pierre de Caen sera rehaussé pour être plus visible par les fidèles

A quoi va ressembler le futur choeur ? L'architecte parisien, spécialisé dans ce genre de dossier, Cyril Boucaud en précise les contours : "on va enfin voir l'autel. On était dans un aménagement datant de 1965 qui ne fonctionnait pas très bien. Là on va rassembler la communauté chrétienne autour du sanctuaire, comme le souhaitait le Diocèse, sans barrières et unitaire, très clair où l'autel qui est au centre va pouvoir prendre tout son poids et tout son sens. Il sera visible dès l'entrée de l'édifice. Un autel qui sera en pierre de Caen parce qu'on a voulut s'inscrire dans le matériau de la cathédrale pour être dans une interprétation contemporaine et bienveillante de lieu." Le Père Xavier Signargout, Vicaire général insiste lui sur le fait qu'il soit "bien adapté et en le surélevant il sera bien visible de tout le monde. Il est aussi mieux proportionné, plus humble avec des dorures qui ne sont pas là pour en mettre plein la vue mais sobres et équilibrées. Pour moi, c'est un critère important." Les travaux seront terminés à l'automne, mais rassurez-vous : les cérémonies du 75ème anniversaire du Débarquement pourront bien avoir lieu dans cathédrale le 6 juin prochain.