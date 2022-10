Un cimetière forestier en construction à Kédange-sur-Canner : "une autre manière d'envisager l'au-delà"

Les habitants de Kédange-sur-Canner pourront aller se recueillir dans un cimetière entièrement naturel à la Toussaint 2023, le premier en Moselle. Les premières urnes funéraires doivent pouvoir y être enterrées à partir du 1er novembre de l'année prochaine. "Des urnes funéraires et rien d'autre", précise le maire de la commune Jean Kieffer. Un parti pris écologique plutôt qu'un agrandissement du cimetière déjà existant, qui commence à devenir trop étroit.

Pour l'instant, ce n'est qu'une vaste prairie, mais 16 arbres ont déjà été plantés : des chênes, tilleurs et merisiers. Des travaux doivent encore être réalisés, notamment de terrassement pour y construire un parking, sans macadam. Le conseil municipal a choisi cette solution, déjà très répandue en Allemagne et ay Luxembourg. "Replanter des arbres, c'est notre manière très modeste d'apporter une contribution à la diminution des gaz à effet de serre", affirme Jean Kieffer. Et ça évite également de bétonniser cette parcelle de 2.000 mètres carrés.

Le cimetière traditionnel de Kédange-sur-Canner commence à manquer de places. © Radio France - Thomas Vichard

320 places disponibles

L'édile l'a remarqué, les habitudes changent, il y a de plus en plus de crémations, c'est donc une façon de s'adapter et de changer le regard porté sur la mort : "ça peut être quand même une manière d'envisager l'au-delà différemment que d'être dans un cercueil, dans un caveau en béton et pourrir tout doucement pendant 25 ans." Et pour l'instant, l'idée semble séduire. Sur les 320 places disponibles, le maire a déjà reçu plus d'une trentaine de demandes, deux tiers d'entre elles ne viennent pas d'habitants de la commune. "Ça s'explique parce qu'il y a encore des familles qui ont des concessions traditionnelles. Donc ils ne vont pas racheter une concession neuve. La demande la plus lointaine vient de la ville de Troyes", précise-t-il.

Jean Kieffer, le maire de Kédange-sur-Canner, a reçu une trentaine de demandes écrites, par mail ou par courrier. © Radio France - Thomas Vichard

Enfin, il y a une question économique. Ce genre de cimetière est aussi moins cher pour les familles : "dans un cimetière traditionnel, il faut acheter la place et ensuite, il y a le monument. Il faut faire un caveau en béton, etc. Ça va chercher dans les plusieurs milliers d'euros. Ici, on se fait incinérer, on achète une place 1.000 euros et c'est fini."

Coût de l'opération : 160.000 euros. 70% du financement est subventionné. La commune de Kédange-sur-Canner va donc débourser 50.000 euros pour la création de ce cimetière. Les communes d'Audun-le-Tiche et Bitche se sont renseignées pour créer également leur cimetière forestier.