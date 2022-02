Un cimetière oublié, celui des enfants du camp de harkis de Saint Maurice L'Ardoise (Gard)

Un éléphant, un cheval bleu, un ours... des peluches sont déposées au sol ou accrochées aux arbres. Des rue-balises tendues sur les arbres délimitent un espace récemment débroussaillé, c'est l'ancien cimetière pour enfants du camp de Saint Maurice L'Ardoise, dans le Gard. Un récent travail mené par l'ARACAN du Gard, association des rapatriés d'Algérie, a permis de retrouver dans les archives le plan des lieux, les procès-verbaux et même les noms des enfants inhumés avec leurs filiations. Une découverte pour la quasi-totalité des harkis et enfants de harkis qui sont passés par ce camp à partir de 1962. "On devait enterrer les enfants en catimini, et seules les familles concernées le savait" explique Moussa Mecheref, passé par ce camp.

Même le président de l'ARACAN du Gard, harki engagé et 1959 et passé par le camp, Ali Laidoui, l'ignorait. Rien d'étonnant à cela répond Rachid Guemrirene : "Je peux vous assurer que ce n'est que la continuité des harkis abandonnés en Algérie. C'est exactement la même politique et la même considération. Quand on voit qu'on jette des enfants, c'est comme une déchetterie là ! C'est une déchetterie ! Quand on déshumanise des gens comme ça, ça reflète exactement les milliers de morts abandonnés en Algérie par de Gaulle. C'est criminel et ça reste criminel. Je suis désolé de vous le dire mais c'est l'esprit colonialiste qui a continué."

Faire de ce lieu un lieu de mémoire, tous le souhaitent. Ne pas exhumer les corps, du moins ceux qui restent. D'après les archives, ce cimetière aurait abrité jusqu'à 31 tombes. En 1979 il n'en restait plus que 22 selon un rapport de gendarmerie daté de 1979. Certaines auraient donc été relevées. Par qui ? L'association ARACAN ne le sait pas. Une famille aurait été prévenue, pas les autres. Pourquoi ? Pas plus de réponse. C'est ce qui fait dire à Mohand, lui aussi passé ce camp, devant les difficultés rencontrées encore aujourd'hui par des descendants de harkis : "J'ai l'impression que notre histoire va se répéter avec nos enfants, avec nos petits-enfants. C'est ça qui nous inquiète."

