Un cinématir pour "sécuriser la pratique de la chasse" dans la Drôme

Un écran géant de huit mètres de long sur trois de large dans une salle obscure. Un choix de plus de 750 paysages différents tous inspirés de scènes de chasse réelles. La fédération des chasseurs de la Drôme vient de se doter d'un " Cinématir" à 100 000 euros, entièrement financée de sa poche au siège à Crest. Il a été inauguré ce vendredi 28 avril en présence notamment de la Préfète de la Drôme et de la Présidente du département.

Tout est faux ou presque

Pas de douille ou de cartouche, pas de bruit, aucun animal abattu, tout est factices sauf l'arme. Pour utiliser le simulateur, le chasseur adhérent à la fédération de la Drôme doit emmener son arme. Des capteurs et un laser sont fixés sur celle-ci. C'est grâce à cela que le chasseur peut ensuite tirer les différents gibiers qui passent sur l'écran devant lui. Même si ça ressemble à un jeu vidéo géant, il n'en est rien, explique Rémi Gandy le président des chasseurs 26 : " C'est un dispositif qui doit permettre d'améliorer l'éthique et la sécurité dans la chasse".

Un cinéma tir pour "sécuriser la pratique de la chasse" dans la Drôme © Radio France - Erwan Chassin

En effet, grâce à ce simulateur, des référents formateurs peuvent analyser avec précision le tir effectué sur l'animal virtuel et corriger les mauvais réflexes qu'ils soient dans la prise d'informations avant d'ouvrir le feu - vitesse de course de l'animal, angle de tir, distance etc. Mais aussi et surtout identifier les manquements à la sécurité. L'idée c'est qu'ensuite en situation de chasse réelle, le chasseur soit plus précis, ne blesse pas l'animal et ne commette aucun acte qui pourrait entrainer l'accident comme cela s'est encore produit il y a quelques mois dans le département, ou de situation à risques.

Acquérir de bons réflexes et de bonnes postures

Pour la préfète de la Drôme Élodie Degiovanni, elle-même détentrice d'un permis de chasse drômois "ce cinématir est extrêmement intéressant en matière de formation continue à tout âge de la vie d'un chasseur. L'objectif c'est vraiment d'acquérir de bons réflexes, de bonnes postures pour être serein dans une action de chasse, éviter la panique. On sait qu'elles sont ses qualités et ses défauts également. Ce qui permet de pratiquer ce sport de passion qui ne peut fonctionner qui s'il est un sport de raison, dans des conditions optimales de sécurité."

La préfète de la Drôme Élodie Degiovanni essaye le dispositif " Cinématir" © Radio France - Erwan Chassin

Rémi Gandy, le président de la fédération de chasse de la Drôme, rappelle tout de même que : "ça n'empêchera jamais de toute façon l'accident qui ne devrait pas exister, c'est-à-dire le chasseur inconscient. Encore heureux, ils sont minoritaires et nous les expulsons du monde de la chasse. C'est un peu comme le permis de conduire. Il est parfait mais il y a toujours le gars qui roule à 130 km/h sur une route limitée à 70."

La Fédération de chasse de la Drôme dit vouloir "manifester toute l'attention qu'elle porte à la sécurité et rompre avec l'image de dangerosité véhiculée par leurs opposants les plus radicaux."