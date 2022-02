La justice ordonne l'expulsion d'un cirque avec animaux installé à Blois

Dans le Loir-et-Cher, le cirque Rolph Zavatta et ses animaux sont priés de quitter les lieux. Installé depuis le 24 janvier 2022 au parc des expositions de Blois, le cirque n'aurait pas demandé la permission à la mairie et les animaux sauvages du cirque posent problème alors même que la ville a statué en février 2020 sur l'interdiction des cirques à animaux sauvages sur son territoire. Ce qu'aucune loi n'interdit, à l'heure actuelle, au niveau national. La situation est donc tendue et les circadiens ne semblent pas décidés à laisser la place.

Une amende de 100 euros par jour

Le chapiteau est bien installé et les spectacles ont même déjà commencé. Un cirque traditionnel explique le directeur avec des animaux exotiques, des chevaux, des zèbres et des fauves. Pourtant, le cirque Rolph Zavatta n'est pas le bienvenu au parc des expositions de Blois. La ville de Blois (que nous n'avons pas pu joindre) demande à Mickael Prein, le directeur du cirque de quitter les lieux sous peine d'une amende. "La mairie nous a dit de partir sinon on serait verbalisé de 100 euros par jour jusqu'à ce que l'on parte. Nous avons donc décidé de rester et de payer."

Forcément, même si un peu d'argent rentre dans les caisses avec les spectacles proposés depuis le week-end dernier, il y a un vide dans la caisse. "Ça nous fait mal sur le plan économique mais nous n'avons pas le choix. Il faut bien travailler pour se nourrir et pour le foin et la paille des animaux."

Deux cirques vont devoir cohabiter

Mais pour Frédéric Barthe du Collectif Stop cirque animaux Orléans, c'est bien la présence des animaux qui pose problème. "Je suis étonné qu'il y ait encore des cirques qui continuent à faire des représentations avec des animaux. Les gens qui vont au cirque n'y pensent pas forcément, ils y vont pour le spectacle, pour l'amusement ou pour faire plaisir aux enfants." Pour Mickael Prein, le directeur du cirque, il y a pourtant une vraie demande de voir les animaux. "Beaucoup de gens appellent pour savoir si il y a vraiment des animaux car si il n'y en a pas, ils ne viennent pas."

Les cinq membres du cirque et leurs 20 animaux comptent bien rester jusqu'à la fin du mois mais vont devoir accueillir des voisins explique Mickael Prein. "Une fois que nous avions tout installé et que toute la publicité a été faite, la mairie nous dit qu'il y a un cirque qui arrive le 17 février 2022."

C'est le cirque de Moscou, qui lui, a obtenu l'accord de la mairie pour s'installer car ils n'ont pas d'animaux. Pour le directeur du cirque Zavatta, ce n'est pas un souci, les deux cirques ne proposent pas le même spectacle et pourront donc partager le terrain du parc des expositions de Blois. Le bras de fer continue, on attend maintenant de savoir si la Préfecture engage la force publique pour déloger le cirque Rolph Zavatta.