Un clip musical pour lutter contre le harcèlement scolaire tournée dans une école à Bedarieux

Près d’un enfant sur dix se dit, chaque année, harcelé à l’école. Plus grave encore : 61% des victimes disent avoir des pensées suicidaires. Les chiffres sont édifiants. L’ensemble de la société est touchée. Et c’est pour cette raison que les initiatives se multiplient à l’Éducation nationale pour y mettre fin, sensibiliser les élèves et surtout pour que la parole se libère. Selon l'UNESCO, plus de 30% des élèves dans le monde ont été victimes de harcèlement.

Selon le ministère de l’Éducation nationale, 700.000 élèves seraient harcelés chaque année en France

À Bedarieux (Hérault), une classe de CM1 de l’école Langevin Wallon, située dans un quartier prioritaire de la ville, a travaillé sur cette thématique en mai 2022 avec l'association locale Raices Flamencas. Le clip de la chanson intitulée Agissons contre l'exclusion, réalisé dans l’école et avec la participation des élèves, a été présenté ce jeudi 6 octobre dans cet établissement de douze classes. Un enfant sur deux en est originaire et 20 % d’entre eux aurait des difficultés scolaires.

Insultes, moqueries, coups, humiliations, chantage : le harcèlement scolaire prend diverses formes, comme le racontent des enfants ayant participé, ou pas, au tournage de ce clip musical à Bédarieux. "Je suis petite de taille, j'ai 10 ans et depuis le CE1 je me fais harcelée. Ils me traitent de naine, de nain de jardin [...] Là j'espère qu'ils ont compris, qu'ils arrêtent" explique par exemple cette élève.

Dans ce vidéoclip, des situations de harcèlement en milieu scolaire ont été mises en scène. "Notre objectif est de faire cesser le harcèlement bien trop important à l’école", précise la responsable de l’association Raices Flamencas, Magda Maquedano. "Nous utilisons la pratique du flamenco, la danse, le chant et la musique comme outils de lien social intergénérationnel entre la communauté gitane, la population de Bédarieux et les associations éducatives et culturelles, au cœur du quartier prioritaire, en proposant des ateliers, des animations en intérieur comme en extérieur. Ensuite il s’agit évidemment de lutter contre la discrimination, le harcèlement et l’absentéisme en milieu scolaire."

Une mobilisation nécessaire

L’association qui se bat depuis trois ans contre l'exclusion est soutenue par la Ville de Bédarieux, la Région Occitanie le Département de l’Hérault, la CAF la DRAC. Cette mobilisation contre le harcèlement n'est pas une première dans cet établissement du Grand Orb. Des actions ont déjà été menées dans le cadre de la politique de la ville. Il y a deux ans deux courts métrages ont été réalisés avec les élèves de CM2 (voir ci-dessous).

La Communauté de Communes Grand Orb donne la part belle à la parole des jeunes et encourage leur implication citoyenne. "L’outil cinéma est un exercice particulièrement stimulant pour comprendre et partager des notions difficiles et des concepts abstraits. La mise en œuvre de ces ateliers a permis d'apprendre à s'écouter et à se connaître", assure Magalie Touet, directrice de l’école Langevin Wallon à Bédarrieux.

Une récente étude de l’IFOP explique que ces violences auraient lieu majoritairement au collège (54%), mais elles ont aussi lieu en primaire (23%) et au lycée (13%). La plupart du temps, les cas de harcèlement débutent dès l'école primaire (12%), 10% se produisent au collège, 4% au lycée.

Emmanuel Macron appelle à lutter contre le harcèlement dans une vidéo TikTok

La veille de la rentrée scolaire, Emmanuel Macron avait appelé, dans une vidéo TikTok, les enfants victimes de harcèlement scolaire à dénoncer leurs agresseurs et contacter le 30.20, plateforme d'écoute dédiée. La vidéo commence par une série d'insultes et juste après, le chef de l'État prend la parole : "Ces insultes, ces menaces, ces injures, trop d'entre vous les ont entendues à l'école, les subissent au quotidien. Et quand c'est terminé à l'école, ça repart sur les réseaux sociaux".

"Je ne veux pas accepter, pas plus que vous, que cette rentrée scolaire soit synonyme de calvaire."- Emmanuel Macron

Depuis une dizaine d’années, les chiffres du harcèlement scolaire en France sont relativement stables mais un rapport du Sénat alerte sur leur fiabilité. Les enquêtes menées par le gouvernement français à ce sujet ne seraient pas assez nombreuses et pas assez récentes afin de réussir à mesurer réellement l’évolution du phénomène dans le pays.

Des signalements de harcèlement plus nombreux

Dans le cadre d’un vaste plan de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement, deux numéros verts ont été mis en place en 2015 et sont à disposition des enfants victimes de harcèlement à l’école, mais aussi des parents.Le 30.20 (pour le harcèlement à l’école) est un numéro gratuit et ouvert du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 20h du lundi au vendredi, et de 9h à 18h le samedi. Le 30.18 (pour le cyberharcèlement) est un numéro gratuit et 100 % anonyme. La ligne est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h, et le samedi de 9h à 18h.

En septembre dernier, le numéro d'appel pour des faits de harcèlement scolaire aurait été "submergé". 3.060 appels ont été traités, soit le double par rapport à septembre 2021 (1.590), qui était le dernier record.