Un cluster dans un centre du Service National Universel, en Ardèche

Un cluster parmi de jeunes volontaires du Service National Universel (SNU), en Ardèche. Huit cas de covid-19 ont été détectés dans le centre de Meyras parmi les 94 adolescents et leurs encadrants. 28 cas contacts ont aussi été repérés, après une campagne de dépistage.

Les malades et les cas contacts ont été isolés. Mais le préfet de l'Ardèche a décidé de fermer le centre de manière anticipée ce mercredi, avec deux jours d'avance (la session devait s'achever le 2 juillet). Les jeunes, originaires de l'Ain, de l'Isère et de la Loire, doivent s'isoler chez eux et seront suivis par les cellules de contact-tracing pour éviter tout développement de clusters familiaux.

La cérémonie de remise des diplômes du SNU de ce vendredi 2 juillet n'aura pas lieu.

Tests PCR négatifs

Les jeunes volontaires avaient entamé leur Service national universel le 21 juin. Tous avaient présenté un test PCR négatif, mais une participante était en période d'incubation. Elle n'a déclaré le covid que plus tard.

A ce stade, annonce la préfecture, aucune mutation du virus n'a été identifiée. Il ne s'agit donc pas du variant delta.