Un cluster détecté au foyer "Le Temps de vivre", de l'hôpital du Bailleul

Un cluster a été détecté à l'hôpital du Bailleul, au foyer "Le Temps de vivre", qui accueille des personnes en situation de handicap.

Des tests menés cette semaine ont montré que 48 personnes sont positives au coronavirus au total.

Demande de renforts à l'ARS

7 agents du foyers et 41 résidents sont malades. L'hôpital demande donc du renfort en urgence à l'Agence régionale de Santé.

Un nouvelle campagne de tests va être menée lundi prochain (23/11).

Depuis le 10 novembre, l'hôpital du Bailleul a décidé de suspendre les visites des familles et les retours à domicile, les sorties individuelles et collectives et d'annuler les rendez-vous non médicaux au foyer "Le Temps de vivre".