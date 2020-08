Un cluster en cours de constitution à Baigorri

L'Agence Régional de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine le reconnait : un foyer d'infection, un cluster est en cours de constitution à St Etienne de Baïgorry. Ces derniers jours, une bonne dizaine de jeunes du village ont été testés positifs au Covid_19 ces derniers jours et l'ARS est en train de remonter la chaîne de contamination. Le "cas zéro" serait une personne jeune "qui a beaucoup de vie sociale" commente l'Agence, et comme il est difficile d'interdire aux jeunes de se retrouver en été, le coronavirus a fait du chemin dans le village et aux alentours.

Ces derniers jours, une dizaine de baigorriar se retrouve donc à l'isolement avec interdiction de croiser d'autres personnes. Des cas positifs mais aussi les cas contacts négatifs qui devront réaliser un nouveau test sept jours après le premier pour être certains qu'ils n'ont pas été contaminés. C'est pour ça que l'ARS a choisi de réaliser un dépistage gratuit à St Jean Pied-de-Port ce vendredi 21 août. L'Agence rappelle que les foyers d'infection s'éteignent d'eux mêmes avec le respect des gestes barrière. C'est le cas avec celui de Ciboure déclaré la première semaine d'août.

Près de Baigorri, des cas de Covid étaient apparus aussi au début du mois d'août à Ossès.