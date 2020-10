"Un cœur de vie sportive", Reims accueillera une dizaine de centres de préparation aux jeux pour les JO 2024

Quatorze sites ont été retenus dans la Marne et les Ardennes pour accueillir des centres de préparation aux jeux. Autrement dit, des sites qui pourront être choisis par les délégations internationales pour venir s’entrainer avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Près d’une dizaine de sites se trouvent à Reims ou sa périphérie. Il y a notamment le Creps, les complexes sportifs René Tys et Georges Hébert, la future Reims Arena, le stade Auguste Delaune, le stade Louis Blériot ou encore le futur centre aqualudique, l’UCPA Reims sport station qui doit ouvrir ses portes en novembre prochain.

Le complexe aqualudique a été retenu notamment parce qu’il comprend des bassins de taille olympique. "C’est vraiment l’atout du complexe aqualudique UCPA sport station, c’est un complexe qui concerne l’ensemble du grand public mais c’est aussi un complexe pour l’évènementiel. Il peut retenir l’attention de délégations internationales", explique Raphaël Blanchard, adjoint au maire de Reims en charge des sports.

Les Jeux olympiques à l'heure du coronavirus

Les sites d’entrainement rémois seront visibles dans un catalogue qui sera distribué aux 206 pays participants en début d’année prochaine. Mais en période de crise sanitaire, l’épidémie de Covid-19 vient perturber l’organisation.

"Bien entendu, cela modifie la démarche qu’on a vers les délégations. On pourrait à l’heure actuelle faire découvrir nos infrastructures sportives à des délégations mais avec les quatorzaine qui sont réalisées dans un certain nombre de pays, cela modifie notre rapport à ces pays et à l’échange qu’on peut avoir pour construire cet accueil des délégations dans la ville de Reims", précise Raphaël Blanchard.

Pour le moment aucun nom n’a filtré mais l’adjoint au maire de Reims en charge des sports assure que des délégations internationales sont intéressées par les infrastructures sportives proposées par la cité des sacres.

"Nous avons un certain nombre de contacts avec des délégations plus ou moins importantes, avec un fort intérêt pour la ville de Reims. C’est à proximité de Paris et nous avons dix-sept disciplines olympiques et cinq disciplines paralympiques potentiellement accessibles à Reims. Donc nous sommes un cœur de vie sportive, proche de Paris, avec tous les atouts d’une ville qui est en dehors de Paris", dit Raphaël Blanchard.